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    Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на Суперкубке

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    3 комментария

    Фанаты футбольного клуба «Зенит» объявили о перемирии с фанатами ЦСКА на время проведения матча за Суперкубок, который пройдет в Казани 15 июля. Об этом они написали 5 июля в социальных сетях фанатского объединения «Ландскрона».

    «Фанатскими движениями «Зенита» и ЦСКА принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России в Казани», — говорится в сообщении.

    В связи с чем принято такое решение, не уточняется. Добавим, что для посещения матча за Суперкубок Fan ID не требуется.

    Напомним, что «Зенит» — чемпион прошлого сезона, а ЦСКА — обладатель Кубка России.

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    ЗенитЦСКАСуперкубок
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    Комментарии 3

    Гость05 Июл 2023 в 13:13
    Потому что, кони - не свиньи! (Впервые пришёл - меня привели - на сталион им. Кирова в 1972 г.) И мне всё по барабану - я болею за ЗЕНИТ.
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 13:12
    Дискредитацией что ли грозят?
    +0−0
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