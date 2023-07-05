Фанаты «Зенита» и ЦСКА отказались от взаимных оскорблений на Суперкубке

Фанаты футбольного клуба «Зенит» объявили о перемирии с фанатами ЦСКА на время проведения матча за Суперкубок, который пройдет в Казани 15 июля. Об этом они написали 5 июля в социальных сетях фанатского объединения «Ландскрона».



«Фанатскими движениями «Зенита» и ЦСКА принято решение о соблюдении нейтралитета и исключении взаимных оскорблений на матче за Суперкубок России в Казани», — говорится в сообщении.



В связи с чем принято такое решение, не уточняется. Добавим, что для посещения матча за Суперкубок Fan ID не требуется.



Напомним, что «Зенит» — чемпион прошлого сезона, а ЦСКА — обладатель Кубка России.

