Двоих ранили ножом у станции метро «Бухарестская». Драка попала на видео

Дракой закончилась встреча у торгового центра рядом со станцией метро во Фрунзенском районе Петербурга. Полиция ищет тех, кому хватило сил сбежать.
Полицию к ТРК «Континент» на Бухарестской улице, 32, вызвали сообщением о ножевом ранении поздним вечером понедельника, стало известно «Фонтанке» 5 июля. Наряд патрульно-постовой службы подоспел на место через несколько минут, пострадавшего уже грузили в карету скорой.
«Фонтанка.ру»
24-летний житель Ставропольского края с колото-резаными ранами рук оказался не единственным пострадавшим. Медицинская помощь потребовалась и его 30-летнему знакомому из Чечни, которого доставили с непроникающей раной бедра и, по предварительным данным, алкогольным отравлением.
Оба в больнице не задержались. Первый отправился долечиваться дома, второму пришлось сначала прокатиться в отдел - в больнице у него обнаружили травматический пистолет. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, разрешение на МР-80-13Т тоже нашлось.
Случившееся квалифицировали как уголовное хулиганство. Остальных участников драки ищут. Судя по видео, в схватке поучаствовали больше трёх человек.