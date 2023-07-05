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    Двоих ранили ножом у станции метро «Бухарестская». Драка попала на видео

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    16 комментариев

    Дракой закончилась встреча у торгового центра рядом со станцией метро во Фрунзенском районе Петербурга. Полиция ищет тех, кому хватило сил сбежать.

    Полицию к ТРК «Континент» на Бухарестской улице, 32, вызвали сообщением о ножевом ранении поздним вечером понедельника, стало известно «Фонтанке» 5 июля. Наряд патрульно-постовой службы подоспел на место через несколько минут, пострадавшего уже грузили в карету скорой.

    «Фонтанка.ру»

    24-летний житель Ставропольского края с колото-резаными ранами рук оказался не единственным пострадавшим. Медицинская помощь потребовалась и его 30-летнему знакомому из Чечни, которого доставили с непроникающей раной бедра и, по предварительным данным, алкогольным отравлением.

    Оба в больнице не задержались. Первый отправился долечиваться дома, второму пришлось сначала прокатиться в отдел - в больнице у него обнаружили травматический пистолет. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, разрешение на МР-80-13Т тоже нашлось.

    Случившееся квалифицировали как уголовное хулиганство. Остальных участников драки ищут. Судя по видео, в схватке поучаствовали больше трёх человек.

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    Комментарии 16

    Valeryadv05 Июл 2023 в 13:05
    Пускай ребята резвятся. Пусть все, кому только не лень приезжают в Санкт-Петербурге. Мы всем и всегда будем рады.
    Лишь бы собак не было, а то они иногда (раз в год) укусить могут, если их злить, а также могут нагадить в парке.
    Ну а южане пусть себе развлекаются. Они ведь безобидные и нет ничего страшного, что ходят с ножами и пистолетам .
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 13:00
    Это не хулиганство,а массовое покушение на убийство
    +0−0
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