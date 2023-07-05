Двоих ранили ножом у станции метро «Бухарестская». Драка попала на видео

Дракой закончилась встреча у торгового центра рядом со станцией метро во Фрунзенском районе Петербурга. Полиция ищет тех, кому хватило сил сбежать.



Полицию к ТРК «Континент» на Бухарестской улице, 32, вызвали сообщением о ножевом ранении поздним вечером понедельника, стало известно «Фонтанке» 5 июля. Наряд патрульно-постовой службы подоспел на место через несколько минут, пострадавшего уже грузили в карету скорой.