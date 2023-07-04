Собака Астра, пять лет просидевшая в подвале без света, впервые вышла на прогулку

Собака Астра спустя пять лет заточения в подвале одного из домов по улице Труда в Колпино впервые вышла на прогулку и увидела свет — к ней потихоньку возвращается зрение.

«Фонтанка.ру»

«Привет вам от Астры. Вышли с ней на травку. Получается, что она травку видела последний раз пять лет назад практически», — рассказывает во время прогулки организатор фонда помощи животным «Северный Медведь» Сергей Лучинский.



Если бы Астра была человеком, её историю показали бы на всех телеэкранах. Почти пять лет собака сидела в подвале без света и ослепла. Свежего воздуха у нее не было, как и нормального питания. Астру достали из подвала волонтеры, до этого пять лет на редкие жалобы жильцов никто не реагировал: коммунальщики говорили, что это не в их компетенции.

Кто заточил собаку в подвале — неизвестно. Её подкармливала женщина с психиатрическим диагнозом. Время от времени она бросала еду в люк.

«Кормила её живущая в этом подъезде на втором, по-моему, этаже неадекватная бабуля, у которой года два назад изымали из квартиры сорок с чем-то собак», — рассказал Сергей Лучинский.



Сейчас у Астры все хорошо, она впервые за пять лет вышла погулять. Её отвели к офтальмологу: оказалось, что собака не полностью слепая: один глаз у нее все-таки что-то видит. Астре назначили лечение у офтальмолога.

