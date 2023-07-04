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    Собака Астра, пять лет просидевшая в подвале без света, впервые вышла на прогулку

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    11 комментариев

    Собака Астра спустя пять лет заточения в подвале одного из домов по улице Труда в Колпино впервые вышла на прогулку и увидела свет — к ней потихоньку возвращается зрение.

    «Фонтанка.ру»

    «Привет вам от Астры. Вышли с ней на травку. Получается, что она травку видела последний раз пять лет назад практически», — рассказывает во время прогулки организатор фонда помощи животным «Северный Медведь» Сергей Лучинский.

    Если бы Астра была человеком, её историю показали бы на всех телеэкранах. Почти пять лет собака сидела в подвале без света и ослепла. Свежего воздуха у нее не было, как и нормального питания. Астру достали из подвала волонтеры, до этого пять лет на редкие жалобы жильцов никто не реагировал: коммунальщики говорили, что это не в их компетенции.

    Кто заточил собаку в подвале — неизвестно. Её подкармливала женщина с психиатрическим диагнозом. Время от времени она бросала еду в люк.

    «Кормила её живущая в этом подъезде на втором, по-моему, этаже неадекватная бабуля, у которой года два назад изымали из квартиры сорок с чем-то собак», — рассказал Сергей Лучинский.

    Сейчас у Астры все хорошо, она впервые за пять лет вышла погулять. Её отвели к офтальмологу: оказалось, что собака не полностью слепая: один глаз у нее все-таки что-то видит. Астре назначили лечение у офтальмолога.

    «Один глаз видит замечательно, второй похуже. Но нам назначили лечение, антибиотики. Я думаю, все у нее будет хорошо. Вообще собака классная оказалась, несмотря на то что она так долго просидела в темном подвале, она адекватная, человеколюбивая. Так что, друзья, присмотритесь, возможно будет ваш друг», — добавил Сергей Лучинский.

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    Комментарии 11

    Гость04 Июл 2023 в 21:42
    Эт лайка..что то типа западно-сибирской..помесь..яб взял..эт активные собаки..она б у меня через два дня выздоровела..но честно говоря некогда
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 21:26
    Похоже на рекламу этого фонда помощи животным.

    И женщину не надо называть ненормальной - вы её диагноз, даже если есть, разглашать не имеете права.

    Лучше детям Донбасса помогать.
    +1−12
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