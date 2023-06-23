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    Спасение Астры. В Колпино собака из-за безразличия людей три года провела в подвале, но дождалась помощи

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    Астра не видела свет три года и ослепла. Собака оказалась в подвале одного из домов по улице Труда в Колпино, но помогли ей только сейчас. Историю о человеческом безразличии рассказали в паблике «Северный Медведь» в социальной сети «ВКонтакте».

    Как именно Астра попала в подвал, неизвестно — это помещение в доме технологическое. В нем нет даже дверей, лишь люки. Выжить собаке помогла местная жительница, периодически подкармливая животное. Волонтеры говорят, что полтора года назад у нее из квартиры изъяли более 40 собак.

    В паблике сообщают, что все три года лишь одна жительница дома пыталась добиться открытия подвала. Однако понимания у коммунальных служб не нашла. Вызволить из плена Астру помогли волонтеры службы спасения животных «Кошкиспас».

    Сейчас Астра в клинике, ей от 8 до 12 лет. Состояние пса стабильное, аппетит хороший, несмотря на истощение и обезвоживание. Сейчас волонтеры ищут тех, кто поможет восстановлению Астры.

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