Многотонный грузовик засыпал зерном дорогу в Севастополе

Автор: Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Неисправные тормоза устроили внеплановую разгрузку самосвалу с зерном в Севастополе. Местная полиция показала последствия ДТП.
Авария произошла в 9:50 4 июля на 13-м километре трассы Севастополь — Инкерман, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. 60-летний водитель грузовика КАМАЗ с прицепом не справился с управлением на спуске, и груженая машина опрокинулась на бок. Предварительной причиной ДТП называют неисправность тормозной системы грузовика.
Люди в аварии не пострадали. Транспорт же пришлось направить в объезд через город Инкерман: дорога оказалась перегорожена лежащим самосвалом и засыпана зерном.