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    Многотонный грузовик засыпал зерном дорогу в Севастополе

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    3 комментария

    Автор: Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

    Неисправные тормоза устроили внеплановую разгрузку самосвалу с зерном в Севастополе. Местная полиция показала последствия ДТП.

    Авария произошла в 9:50 4 июля на 13-м километре трассы Севастополь — Инкерман, сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю. 60-летний водитель грузовика КАМАЗ с прицепом не справился с управлением на спуске, и груженая машина опрокинулась на бок. Предварительной причиной ДТП называют неисправность тормозной системы грузовика.

    Люди в аварии не пострадали. Транспорт же пришлось направить в объезд через город Инкерман: дорога оказалась перегорожена лежащим самосвалом и засыпана зерном.

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    СевастопольДТПДТП с грузовиком
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    Комментарии 3

    Гость04 Июл 2023 в 14:57
    Зерно трофейное?
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 14:55
    Интересная ситуация, если рассматривать её в ключе зерновой сделки.
    +0−0
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