Хозяйка утонувшей в паркинге на Заневском KIA отсудила у Водоканала полмиллиона рублей

Владелица машины, пострадавшей при затоплении паркинга в Невском районе Петербурга позапрошлой осенью, потребовала компенсацию через суд. В аквариум с машинами подземную парковку превратила неисправность на водопроводе.
Ночью 14 сентября 2021 года затопило подземный паркинг в доме 42 по Заневскому проспекту. При осмотре, проведенном сотрудниками ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и УК ООО «Самолет УК», выявили срыв обжимного фланца со смещением водомерного узла с точек и опор креплений, сообщает 4 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Из-за этого три секции и четвертый отсек второго уровня паркинга затопило примерно на 1,3 метра от уровня пола.
В результате ЧП пострадала принадлежащая истице KIA Rio. Женщина обратилась в суд и попросила взыскать с Водоканала 500 673,24 рубля ущерба, 6,5 тысяч рублей расходов на экспертизу и 8208 рублей за оплату госпошлины.
Согласно акту разграничения ответственности, приложенному к договору холодного водоснабжения между управляющей компанией и Водоканалом, слетевший фланец находится в зоне ответственности ГУП. Так что Калининский районный суд Петербурга удовлетворил иск и взыскал с Водоканала в пользу истицы всю указанную сумму.