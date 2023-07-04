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    Хозяйка утонувшей в паркинге на Заневском KIA отсудила у Водоканала полмиллиона рублей

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    Владелица машины, пострадавшей при затоплении паркинга в Невском районе Петербурга позапрошлой осенью, потребовала компенсацию через суд. В аквариум с машинами подземную парковку превратила неисправность на водопроводе.

    Ночью 14 сентября 2021 года затопило подземный паркинг в доме 42 по Заневскому проспекту. При осмотре, проведенном сотрудниками ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и УК ООО «Самолет УК», выявили срыв обжимного фланца со смещением водомерного узла с точек и опор креплений, сообщает 4 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Из-за этого три секции и четвертый отсек второго уровня паркинга затопило примерно на 1,3 метра от уровня пола.

    В результате ЧП пострадала принадлежащая истице KIA Rio. Женщина обратилась в суд и попросила взыскать с Водоканала 500 673,24 рубля ущерба, 6,5 тысяч рублей расходов на экспертизу и 8208 рублей за оплату госпошлины.

    Согласно акту разграничения ответственности, приложенному к договору холодного водоснабжения между управляющей компанией и Водоканалом, слетевший фланец находится в зоне ответственности ГУП. Так что Калининский районный суд Петербурга удовлетворил иск и взыскал с Водоканала в пользу истицы всю указанную сумму.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 1

    Гость04 Июл 2023 в 19:52
    и че она на них купит? 7и-летнюю гранту/калину?
    +0−0
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