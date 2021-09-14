В затоплении подземной парковки на Заневском в Петербурге в УК обвинили «Водоканал»

Представитель УК «Самолет», в ведомстве которой находится дом № 42 на Заневском с ранее затопленной подземной парковкой, предоставил новую информацию об инциденте. По его словам, ГУП «Водоканал» якобы пытается снять с себя ответственность за аварию.



Евгений Кузнецов, генеральный директор управляющей компании, 14 сентября сообщил, что, предварительно, разрыв трубы диаметром 219 мм произошел перед водомерным узлом. Устройство, отметил он, находится в зоне обслуживания «Водоканала».



«Согласно договору с государственным унитарным предприятием, зона ответственности управляющей компании за коммунальные сети, в том числе систему водоснабжения, начинается с водомерного узла», — объяснил Кузнецов.

