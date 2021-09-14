В затоплении подземной парковки на Заневском в Петербурге в УК обвинили «Водоканал»

Представитель УК «Самолет», в ведомстве которой находится дом № 42 на Заневском с ранее затопленной подземной парковкой, предоставил новую информацию об инциденте. По его словам, ГУП «Водоканал» якобы пытается снять с себя ответственность за аварию.
Евгений Кузнецов, генеральный директор управляющей компании, 14 сентября сообщил, что, предварительно, разрыв трубы диаметром 219 мм произошел перед водомерным узлом. Устройство, отметил он, находится в зоне обслуживания «Водоканала».
«Согласно договору с государственным унитарным предприятием, зона ответственности управляющей компании за коммунальные сети, в том числе систему водоснабжения, начинается с водомерного узла», — объяснил Кузнецов.
Согласно имеющимся оценкам специалистов управляющей компании, произошел гидравлический удар. Об этом, сказал представитель УК, свидетельствуют характерные повреждения оборудования, в том числе искривление шпилек и значительная деформация труб в паркинге.
«Проконтролировать многократное повышение давления за зоной, где не установлены счётчики, невозможно», — подытожил Кузнецов.
На данный момент на месте аварии работают сотрудники управляющей компании, а также ГУП «Водоканал». Они откачивают воду из помещений. После просушки будет проведена экспертиза, благодаря которой удастся назвать точную причину происшествия.
«Фонтанка» писала, что минувшей ночью на Заневском проспекте, 42 затопило подземный паркинг с несколькими автомобилями. По словам жильцов, потоп начался с «шума водопада в стенах парадных» и ржавой воды из кранов.
Позже в ГУП «Водоканал» сообщили, что стоянку могло затопить из-за неисправного водомерного узла, который установил застройщик. В предприятии отметили, что ответственность за устройство несет управляющая компания.