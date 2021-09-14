Водоканал: Парковку на Заневском проспекте затопило из-за неисправности водомерного узла

Подземную парковку на Заневском проспекте, 42, могло затопить из-за неисправного водомерного узла. Его установил застройщик, а теперь за него отвечает управляющая компания, рассказали 14 сентября «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».



«Вытекание произошло на границе балансовой ответственности (в месте сопряжения домового ввода и водомерного узла управляющей компании). Он должен находиться на гарантийном обслуживании», — уточнили представители предприятия.



Сейчас водомерный узел обследует технический специалист Водоканала, а на парковке бригада сотрудников откачивает воду. Также в ГУП рассказали, что заявка об аварии поступила на горячую линию в 00:03 14 сентября, и в первую очередь требовалось перекрыть воду, что Водоканал и сделал в час ночи.

