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Водоканал: Парковку на Заневском проспекте затопило из-за неисправности водомерного узла

Подземную парковку на Заневском проспекте, 42, могло затопить из-за неисправного водомерного узла. Его установил застройщик, а теперь за него отвечает управляющая компания, рассказали 14 сентября «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

«Вытекание произошло на границе балансовой ответственности (в месте сопряжения домового ввода и водомерного узла управляющей компании). Он должен находиться на гарантийном обслуживании», — уточнили представители предприятия.

Сейчас водомерный узел обследует технический специалист Водоканала, а на парковке бригада сотрудников откачивает воду. Также в ГУП рассказали, что заявка об аварии поступила на горячую линию в 00:03 14 сентября, и в первую очередь требовалось перекрыть воду, что Водоканал и сделал в час ночи.

«Управляющая компания при вызове называла причиной вытекания внутренние сети. Предприятие продолжит расследование причин происшествия», — добавили в пресс-службе.

Напомним, на Заневском проспекте, 42, прошлой ночью затопило подземный паркинг с несколькими автомобилями. По словам жильцов, потоп начался с «шума водопада в стенах парадных» и ржавой воды из кранов.

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