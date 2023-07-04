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    В Петербурге мужчина раскритиковал солидного скейтера. Ответ ему дали доской и ножом

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    5 комментариев

    Меньше суток потребовалось оперативникам, чтобы найти подозреваемого в нападении на жителя Приморского района Петербурга. Гуляя с супругой, тот имел неосторожность раскритиковать манеру езды по тротуару.

    Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    О задержании подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 4 июля сообщили в ГУ МВД по городу и области. Начало его поискам положил звонок женщины с проспекта Королёва, заявившей, что незнакомец в результате внезапного спора ударил ножом её 27-летнего мужа.

    Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением груди слева.

    По информации «Фонтанки», задержанному 54 года, он работает охранником и живёт через дорогу от семейной пары. Супруги не разминулись с агрессивным прохожим в одиннадцатом часу вечера 2 июля. Со слов женщины, она с мужем и собакой шла по проспекту в сторону улицы Маршала Новикова, когда навстречу выехал немолодой скейтбордист, с виду под 190 сантиметров и под центнер веса.

    Проехав вплотную к супругу женщины, мужчина услышал от него замечание и не промолчал. Короткую перепалку женщина наблюдала, стоя в стороне. Успела заметить удар скейтом, наслушаться грубостей, кровь на груди мужа увидела уже после исчезновения резвого скейтбордиста.

    Оперативники уголовного розыска настигли его неподалёку от ТЦ «Капитолий» на Коломяжском проспекте накануне вечером. Подозреваемый задержан на двое суток.

    Фото: ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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    Комментарии 5

    28020699804 Июл 2023 в 13:12
    Люди оскотинились.
    +0−0
    ДЮрьевич04 Июл 2023 в 13:10
    Может заявительница сама мелкая - у нее все великаны в этом случае
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 13:07
    Запретить скейтборд
    +0−0
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