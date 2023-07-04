В Петербурге мужчина раскритиковал солидного скейтера. Ответ ему дали доской и ножом

Меньше суток потребовалось оперативникам, чтобы найти подозреваемого в нападении на жителя Приморского района Петербурга. Гуляя с супругой, тот имел неосторожность раскритиковать манеру езды по тротуару.
О задержании подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением груди слева.
По информации «Фонтанки», задержанному
Проехав вплотную к супругу женщины, мужчина услышал от него замечание и не промолчал. Короткую перепалку женщина наблюдала, стоя в стороне. Успела заметить удар скейтом, наслушаться грубостей, кровь на груди мужа увидела уже после исчезновения резвого скейтбордиста.
Оперативники уголовного розыска настигли его неподалёку от ТЦ «Капитолий» на Коломяжском проспекте накануне вечером. Подозреваемый задержан на двое суток.