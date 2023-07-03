Прокуратура показала, что осталось от сгоревшего на Днепропетровской автобуса

Автобусный парк во Фрунзенском районе Петербурга стал объектом пристального внимания прокуратуры после пожара в ремонтной зоне. Надзор показывает его последствия 3 июля.
Автобус на Днепропетровской, 18, вспыхнул накануне днём. Дым неподалёку от Волковского кладбища наблюдали читатели «Фонтанки». В «Пассажиравтотрансе» рассказали, что возгорание произошло в салоне, сам транспорт для пассажирских перевозок не использовался.
Случившееся обошлось без пострадавших, но от проверки это не избавило.
«Прокуратура выяснит, как в автобусном парке соблюдались правила содержания и обслуживания транспортных средств, а также требования пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает надзорное ведомство.