    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    5 м/с, ю-з

    745мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.38eur96.02

    Прокуратура показала, что осталось от сгоревшего на Днепропетровской автобуса

    828
    1 комментарий

    Автобусный парк во Фрунзенском районе Петербурга стал объектом пристального внимания прокуратуры после пожара в ремонтной зоне. Надзор показывает его последствия 3 июля.

    Автобус на Днепропетровской, 18, вспыхнул накануне днём. Дым неподалёку от Волковского кладбища наблюдали читатели «Фонтанки». В «Пассажиравтотрансе» рассказали, что возгорание произошло в салоне, сам транспорт для пассажирских перевозок не использовался.

    Случившееся обошлось без пострадавших, но от проверки это не избавило.

    «Прокуратура выяснит, как в автобусном парке соблюдались правила содержания и обслуживания транспортных средств, а также требования пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает надзорное ведомство.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПожарАвтобусГорел автобус
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    Гость03 Июл 2023 в 10:34
    Почему улицу до сих пор не переименовали в Днепровскую?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close