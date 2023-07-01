Фото: с «ЧВК Вагнер Центр W» в Петербурге демонтировали вывеску

На здании «ЧВК Вагнер Центр W» на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы больше нет вывески, сообщает читатель «Фонтанки» 1 июля.
Здание торжественно открыли в ноябре 2022 года, а в январе ему вернули прежнее название — «Морская столица». Управляющая компания заявила, что бизнес-центр всегда назывался так, а вывеску «ЧВК Вагнер Центр W» разрешили арендатору установить ввиду большой занимаемой площади.
Напомним, утром 24 июня, во время вооруженного мятежа, здесь, как и по другим адресам, связанным с главой ЧВК Евгением Пригожиным, прошли обыски.