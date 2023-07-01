Теперь и на Некрасова. В центре Петербурга полиция и ОМОН проверяли бары

Сотрудники полиции и ОМОН ночью 1 июля пришли в бары на улице Некрасова в центре Петербурга, сообщили «Фонтанке» сразу несколько читателей. Ажиотажа это не вызвало, но не все заведения работали в обычном для пятничной ночи режиме.
По данным «Фонтанки», рейд проводила районная полиция. Проверялось исполнение законодательства по реализации алкогольной промышленности.
Полиция не первый день работает по барам в центре Петербурга. Зачищены от нелегальной деятельности «барной мафии» улица Рубинштейна и самая пьяная, а ныне безалкогольная улица Петербурга — Думская.