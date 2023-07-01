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    Теперь и на Некрасова. В центре Петербурга полиция и ОМОН проверяли бары

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    14 комментариев

    Сотрудники полиции и ОМОН ночью 1 июля пришли в бары на улице Некрасова в центре Петербурга, сообщили «Фонтанке» сразу несколько читателей. Ажиотажа это не вызвало, но не все заведения работали в обычном для пятничной ночи режиме.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По данным «Фонтанки», рейд проводила районная полиция. Проверялось исполнение законодательства по реализации алкогольной промышленности.

    Полиция не первый день работает по барам в центре Петербурга. Зачищены от нелегальной деятельности «барной мафии» улица Рубинштейна и самая пьяная, а ныне безалкогольная улица Петербурга — Думская.

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    Рейд по барамБары и рестораны в ПетербургеПроверка баров
    ЛАЙК11
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
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    Комментарии 14

    Гость01 Июл 2023 в 13:07
    Так а Некрасова за шо?
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