Сын актера Михаила Ефремова госпитализирован после падения из окна

Сына Михаила Ефремова Николая обнаружили под окнами дома в Москве и доставили в больницу. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.



«Из окна квартиры на третьем этаже выпал Николай Ефремов. Мужчина объяснил медикам, что упал случайно», — рассказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, его госпитализировали в тяжелом состоянии, Ефремов состоит на учете в ПНД.

Как уточняет РИА Новости, выпал мужчина из окна в четверг, 29 июня. Сотрудникам скорой помощи он заявил, что все произошло случайно.

Сын актеров Евгении Добровольской и Михаила Ефремова Николай тоже актер. Он в 2013 году окончил ГИТИС по специальности «актерское искусство».