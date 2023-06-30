Бразилец привез в Ереван килограмм запрещенки в толстой кишке

В аэропорт Звартноц гражданин Бразилии прилетел из Парижа. У него в теле находилось свыше килограмма наркотика, таможенники мужчину не пропустили. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила пресс-служба комитета по госдоходам Армении, передает РИА Новости.

Таможенники получили информацию, что один из пассажиров рейса Сан-Паулу — Париж — Ереван, возможно, перевозит наркотики. Его в аэропорту Еревана подвергли досмотру, сканированию, а затем доставили в медцентр для обследования.



Компьютерная томография показала, что в его толстой кишке находятся инородные тела: 120 капсул овальной формы с одним из наркотиков. «Общим весом 1216 граммов и рыночной стоимостью свыше 300 тысяч долларов», — говорится в сообщении властей.

