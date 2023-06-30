    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Сильный дождь

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    752мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd87.03eur95.11

    Бразилец привез в Ереван килограмм запрещенки в толстой кишке

    1625
    7 комментариев

    В аэропорт Звартноц гражданин Бразилии прилетел из Парижа. У него в теле находилось свыше килограмма наркотика, таможенники мужчину не пропустили. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила пресс-служба комитета по госдоходам Армении, передает РИА Новости.

    Таможенники получили информацию, что один из пассажиров рейса Сан-Паулу — Париж — Ереван, возможно, перевозит наркотики. Его в аэропорту Еревана подвергли досмотру, сканированию, а затем доставили в медцентр для обследования.

    Компьютерная томография показала, что в его толстой кишке находятся инородные тела: 120 капсул овальной формы с одним из наркотиков. «Общим весом 1216 граммов и рыночной стоимостью свыше 300 тысяч долларов», — говорится в сообщении властей.

    Бразилец арестован. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЕреванАрменияНаркотики
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close