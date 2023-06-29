    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 27

    2 м/с, с-в

    754мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd85.62eur93.86

    По Ростову-на-Дону прошлись ливни. Мужчину засосало в яму

    713
    2 комментария
    Фото: 161.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    В четверг, 29 июня, на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень, хотя ранее гидрометцентр прогнозировал «небольшой дождь», а экстренные службы предупреждений не передавали. Об этом сообщает издание 161.ru.

    На некоторых улица из-за обильных осадков ограничили движение транспорта, а водителям рекомендовали не пытаться преодолевать подтопленные участки. «Непогода застала всех врасплох», — говорится в публикации издания.

    161.RU

    Один ростовчанин попал в ловушку. После сегодняшнего ливня он шагнул в закрытую водой яму и застрял по пояс в мокром песке. Им яму забросали в начале недели. На кадрах ролика видно, как прохожие пытаются вытянуть мужчину, но из-за загустевшей песчано-водяной массы сделать это не получается.

    161.RU

    Эта яма стала печально известна после ливня 27 июня. Тогда в нее упали несколько человек.

    Фото: 161.RU

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ростов-на-Дону
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close