По Ростову-на-Дону прошлись ливни. Мужчину засосало в яму

В четверг, 29 июня, на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень, хотя ранее гидрометцентр прогнозировал «небольшой дождь», а экстренные службы предупреждений не передавали. Об этом сообщает издание 161.ru.
На некоторых улица из-за обильных осадков ограничили движение транспорта, а водителям рекомендовали не пытаться преодолевать подтопленные участки. «Непогода застала всех врасплох», — говорится в публикации издания.
161.RU
Один ростовчанин попал в ловушку. После сегодняшнего ливня он шагнул в закрытую водой яму и застрял по пояс в мокром песке. Им яму забросали в начале недели. На кадрах ролика видно, как прохожие пытаются вытянуть мужчину, но из-за загустевшей песчано-водяной массы сделать это не получается.
161.RU
Эта яма стала печально известна после ливня 27 июня. Тогда в нее упали несколько человек.