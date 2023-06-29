По Ростову-на-Дону прошлись ливни. Мужчину засосало в яму

В четверг, 29 июня, на Ростов-на-Дону обрушился сильный ливень, хотя ранее гидрометцентр прогнозировал «небольшой дождь», а экстренные службы предупреждений не передавали. Об этом сообщает издание 161.ru.



На некоторых улица из-за обильных осадков ограничили движение транспорта, а водителям рекомендовали не пытаться преодолевать подтопленные участки. «Непогода застала всех врасплох», — говорится в публикации издания.