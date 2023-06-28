Власти Ивановской области сообщили о гибели экипажа самолета Ил-22 во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Экипаж самолета Ил-22, базировавшийся в Ивановской области, погиб в субботу, 24 июня, при исполнении воинского долга во время мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом в среду, 28 июня, сообщила администрация региона.

«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. <…> Каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге», — сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.



Глава региона распорядился оказать помощь семьям погибших военных.

