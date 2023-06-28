Власти Ивановской области сообщили о гибели экипажа самолета Ил-22 во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Экипаж самолета Ил-22, базировавшийся в Ивановской области, погиб в субботу, 24 июня, при исполнении воинского долга во время мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом в среду, 28 июня, сообщила администрация региона.
«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. <…> Каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге», — сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Глава региона распорядился оказать помощь семьям погибших военных.
Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что погибшие во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» летчики с честью выполнили свой долг.
«Фонтанка» показывала кадры из соцсетей, на которых предположительно запечатлен момент и последствия падения самолета Ил-22 в Воронежской области, когда там проходила ЧВК «Вагнер». Военкор Первого канала Ирина Куксенкова в своем телеграм-канале сообщила, что в результате крушения военного самолета погибли люди.
Напомним, 27 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что в результате субботних событий погиб экипаж Ка-52 — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Это военнослужащие Псковского территориального гарнизона.