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    Власти Ивановской области сообщили о гибели экипажа самолета Ил-22 во время мятежа ЧВК «Вагнер»

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    Экипаж самолета Ил-22, базировавшийся в Ивановской области, погиб в субботу, 24 июня, при исполнении воинского долга во время мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом в среду, 28 июня, сообщила администрация региона.

    «Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. <…> Каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге», — сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

    Глава региона распорядился оказать помощь семьям погибших военных.

    Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что погибшие во время вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» летчики с честью выполнили свой долг.

    «Фонтанка» показывала кадры из соцсетей, на которых предположительно запечатлен момент и последствия падения самолета Ил-22 в Воронежской области, когда там проходила ЧВК «Вагнер». Военкор Первого канала Ирина Куксенкова в своем телеграм-канале сообщила, что в результате крушения военного самолета погибли люди.

    Напомним, 27 июня губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что в результате субботних событий погиб экипаж Ка-52 — подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Это военнослужащие Псковского территориального гарнизона.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов».

    27 июня ФСБ заявила, что уголовное дело прекращено.

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