    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    758мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.05eur93.14

    Песков: Москва продолжит военное сотрудничество с ЦАР

    1403
    3 комментария

    Россия продолжит военное сотрудничество с Центрально-Африканской Республикой, заявил 28 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, военные советники будут вести свою деятельность в необходимом количестве.

    «У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР, мы будем его продолжать, оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

    Ранее глава МИД Сергей Лавров напоминал, что у российского руководства установлены официальные контакты с лидерами ЦАР.

    «По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа будет продолжена», — сказал Лавров.

    В 2020 году Москва, по данным МИД, направила в ЦАР 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии.

    Тем временем представитель власти ЦАР, как пишет Financial Times, заявил, что в случае ухода ЧВК «Вагнер» его страна примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую направит к ним Москва. ЦАР стала одной из первых известных точек работы ЧВК «Вагнер».


    К раннему утру 24 июня, напомним, бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа, часть бойцов двинулась в сторону Москвы. ФСБ к тому моменту возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. Вечером 24 июня стало известно, что белорусский лидер Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию». Бойцов ЧВК, участвовавших в «походе», пообещали не преследовать, а тем, кто отказался от марша, анонсировали возможность контрактов с Минобороны. 27 июня выяснилось, что Пригожин остается под следствием по делу о мятеже.


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЧВК ВагнерАфрикаПесков
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    Гость28 Июн 2023 в 13:33
    Вперед и с песнями.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close