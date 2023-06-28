Песков: Москва продолжит военное сотрудничество с ЦАР

Россия продолжит военное сотрудничество с Центрально-Африканской Республикой, заявил 28 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, военные советники будут вести свою деятельность в необходимом количестве.
«У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР, мы будем его продолжать, оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).
Ранее глава МИД Сергей Лавров напоминал, что у российского руководства установлены официальные контакты с лидерами ЦАР.
«По их просьбе несколько сотен военнослужащих работают в ЦАР в качестве инструкторов. Эта работа будет продолжена», — сказал Лавров.
В 2020 году Москва, по данным МИД, направила в ЦАР 300 военных инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии.
Тем временем представитель власти ЦАР, как пишет Financial Times, заявил, что в случае ухода ЧВК «Вагнер» его страна примут любую другую группу по обеспечению безопасности, которую направит к ним Москва. ЦАР стала одной из первых известных точек работы ЧВК «Вагнер».