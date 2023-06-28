Песков: Москва продолжит военное сотрудничество с ЦАР

Россия продолжит военное сотрудничество с Центрально-Африканской Республикой, заявил 28 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, военные советники будут вести свою деятельность в необходимом количестве.



«У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР, мы будем его продолжать, оно подкреплено необходимыми соглашениями. И, разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее глава МИД Сергей Лавров напоминал, что у российского руководства установлены официальные контакты с лидерами ЦАР.

