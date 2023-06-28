В Петербурге осудили убийцу, отрезавшего жертве язык и потерявшего тело на «Сортавале»

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Егору Комарову, признанному виновным в двух убийствах, а также его знакомым — Яну Щепановскому и Ивану Маркову. Первый помог убить одну из жертв, а второй помогал перевозить тело.



Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

О подробностях дела 28 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города. В сентябре 2020 года Комаров напал на незнакомца в парке «Сосновка», нанес ему около полусотни ударов ножом по разным частям тела и примерно столько же — руками и ногами. Пострадавший погиб, и тогда Комаров отрезал ему часть языка, а тело спрятал в дренажной трубе.



В конце ноября следующего года Комарову ночью позвонил нетрезвый Щепановский и предложил напасть на людей, с которыми поссорился. Комаров с ними знаком не был, но согласился. На Mitsubishi Galant, за рулем которого сидел Марков, они приехали к гаражному боксу в Выборгском районе Петербурга, где напали на мужчину. Его повалили на пол, били ножами в шею, голову и грудь, а также чем-то прижгли шею. Мужчина умер на месте, его тело положили в багажник, а бокс подожгли. Пожар обошелся почти в полмиллиона рублей: были повреждены две машины, сварочный аппарат, холодильник, телевизор, дрели и не только.

Вся троица на Mitsubishi поехала по трассе «Сортавала» в Приозерск, но попала в аварию — колесо угодило в колею с водой и машина врезалась в отбойник. Тело выпало на дорогу, а Комаров, Щепановский и Марков убежали в лес.

На этапе предварительного расследования Комаров говорил, что отрезанный кусок языка пожарил в масле на сковородке и съел, потому что хотел попробовать человеческое мясо. В суде же от этих слов он отказался: признал вину, но отрицал, что ел язык. Щепановский не признал, что действовал по сговору. Марков признал всё.



Арендатор бокса рассказал, что на кадрах с камеры наблюдения видно, как на место убийства подъезжает машина. Щепановский разговаривает с тем, кого приехали убивать, последний кричит: «Ваня, нет!», а затем слышны глухие удары и хрип.

Комарова признали виновным в убийстве двух и более лиц из хулиганских побуждений группой лиц, Щепановского — в убийстве группой лиц, а Маркова — в укрывательстве преступлений. Уголовное преследование из-за поджога бокса прекратили: Комаров и Щепановский возместили ущерб.



Комарову назначили 19 лет в колонии строгого режима, Щепановскому — 13, а Маркову — штраф в 100 тысяч рублей.

