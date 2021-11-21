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От Тарантино до Ганнибала. По делу об аварии на «Сортавале» с трупом задержан людоед Комаров

Авария на «Сортавале» с телом из багажника довела до самой темной сенсации года. Подозреваемый признается в людоедстве, но не раскаивается, выяснили 47news.

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Фото: 47news.ru
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В психоделику с ужасами превратилось 21 ноября чудовищно-глупое ДТП на «Сортавале», когда из багажника вылетел убитый с почти отрезанной головой. После того, как поймали троицу, сбежавшую после аварии, начались следственные действия и беседы задержанных с оперативниками уголовного розыска. Все трое признались, следователь СК Всеволожского района уже распределял им роли, организовывал выезд в гаражи на Лабораторном проспекте, где, по данным следствия, Комаров и его приятель убили 50-летнего петербуржца. С этого места воспроизводим диалоги и показания. Сегодня все руководство главка употребляет в телефонных разговорах только одно слово — «людоед».

— Я, вообще, люблю убивать людей, — вдруг заявил Егор Комаров.

— Людей — это множественное число, — насторожился один из оперативников.

— Того, в Сосновке я, кстати, зря убил, — парировал Комаров.

— Почему зря? — придвинулся сотрудник поближе к Комарову.

— Он невкусный оказался.

27 сентября прошлого года в дренажной трубе в парке «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга было найдено тело 38-летнего биржевого брокера. На теле погибшего нашли несколько ножевых ранений живота, шеи и рук. Уголовное дело было приостановлено в связи с отсутствием подозреваемого. По словам Комарова, это он тогда убил человека, чтобы попробовать его плоть на вкус, но ему не понравилось.

В таких случаях, если полицейский чувствует издевку, можно и по шее получить. Но с Комаровым тут же поступили от обратного. Ему стали расстегивать наручники, чтобы беседа пошла в «дружеском» ключе.

— Что вы делаете?! — вскричал Комаров. — Если на меня найдет и я на вас прыгну, то загрызу!

Его поблагодарили за искренность и наручники застегнули уже за спиной. Намордника под рукой не оказалось.

Про Комарова известно, что родился в Петербурге. Жил с родителями и бабушкой в коммуналке на улице Осипенко. Сегодня зарегистрирован с отцом в однушке дома на улице Шоссе в Лаврики в Мурино. Последнее место обитания — чердак дома на улице Большая Зеленина в Петербурге. Там его и взяли после побега с места аварии на трассе. О том, что где-либо работал, информации нет.

Судя по странице ВКонтакте, Комарова интересовали и «анархо-примитивизм», и эликсиры бессмертия. Из музыки — натурально, психоделика. Из подписок — от «Публичной антропологии» до «Халтуры в Санкт-Петербурге». В друзьях — второй задержанный, Ян Щепановский. Он примечателен разве что татуировками на лице, а приехал из Луганска и жил у третьего, — кто вел машину на «Сортавале».

К поздней ночи Комарова и двух его менее интересных подельников поместят в камеру. Сейчас они еще на месте происшествия на Лабораторном, где под видео СК Ленобласти подтверждают, как убивали мужчину «из багажника». Завтра, 22 ноября, Комарова разбудят пораньше. Его допросят и повезут в «Сосновку», где он будет во всех деталях рассказывать про того несчастного, кого зарезал из любопытства и, простите, аппетита. Придется еще в квартиру на Богатырский заезжать, где он варил человеческое мясо.

47news известно, что в конце Комаров заявил, а потом и подписал заявленное: »... мне стало немного страшно, но через сутки я отпустил эту ситуацию и стал жить, как обычно. В содеянном не раскаиваюсь. С моих слов записано верно, мною прочитано. Замечаний и пояснений нет».


Подробности категории 18+ из показаний Комарова — читайте в материале Виктора Смирнова на 47news.

Фото: 47news.ru

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Комментарии (14)

karbofos
Вот куда пропадает до 30 000 человек каждый год в этой стране
michailPotapov
Вопросов нет. Посмотрите его вк он там в каске оранжевой.
Чистой воды сатанист.
Свободу Лёхе!
На митинги не ходил, не антифашист, следователю помогает.., чего вдруг так все на него набросились?! Золотые ёршики во Дворцах крадут намного больше жизней, чем он сможет съесть людей! Он - свой, скрепный! Да, придурковат немного, но для этого есть.. врачи! Подлечить и.. отпустить но, при этом уже можно насторожиться, выходя на улицу, - берегите Плоть Свою, ибо - людоеды кругом..
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