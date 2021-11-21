От Тарантино до Ганнибала. По делу об аварии на «Сортавале» с трупом задержан людоед Комаров

Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







В психоделику с ужасами превратилось 21 ноября чудовищно-глупое ДТП на «Сортавале», когда из багажника вылетел убитый с почти отрезанной головой. После того, как поймали троицу, сбежавшую после аварии, начались следственные действия и беседы задержанных с оперативниками уголовного розыска. Все трое признались, следователь СК Всеволожского района уже распределял им роли, организовывал выезд в гаражи на Лабораторном проспекте, где, по данным следствия, Комаров и его приятель убили 50-летнего петербуржца. С этого места воспроизводим диалоги и показания. Сегодня все руководство главка употребляет в телефонных разговорах только одно слово — «людоед».



— Я, вообще, люблю убивать людей, — вдруг заявил Егор Комаров.

— Людей — это множественное число, — насторожился один из оперативников.

— Того, в Сосновке я, кстати, зря убил, — парировал Комаров.

— Почему зря? — придвинулся сотрудник поближе к Комарову.

— Он невкусный оказался.

27 сентября прошлого года в дренажной трубе в парке «Сосновка» в Выборгском районе Петербурга было найдено тело 38-летнего биржевого брокера. На теле погибшего нашли несколько ножевых ранений живота, шеи и рук. Уголовное дело было приостановлено в связи с отсутствием подозреваемого. По словам Комарова, это он тогда убил человека, чтобы попробовать его плоть на вкус, но ему не понравилось.

В таких случаях, если полицейский чувствует издевку, можно и по шее получить. Но с Комаровым тут же поступили от обратного. Ему стали расстегивать наручники, чтобы беседа пошла в «дружеском» ключе.

— Что вы делаете?! — вскричал Комаров. — Если на меня найдет и я на вас прыгну, то загрызу!

Его поблагодарили за искренность и наручники застегнули уже за спиной. Намордника под рукой не оказалось.



Про Комарова известно, что родился в Петербурге. Жил с родителями и бабушкой в коммуналке на улице Осипенко. Сегодня зарегистрирован с отцом в однушке дома на улице Шоссе в Лаврики в Мурино. Последнее место обитания — чердак дома на улице Большая Зеленина в Петербурге. Там его и взяли после побега с места аварии на трассе. О том, что где-либо работал, информации нет.

Судя по странице ВКонтакте, Комарова интересовали и «анархо-примитивизм», и эликсиры бессмертия. Из музыки — натурально, психоделика. Из подписок — от «Публичной антропологии» до «Халтуры в Санкт-Петербурге». В друзьях — второй задержанный, Ян Щепановский. Он примечателен разве что татуировками на лице, а приехал из Луганска и жил у третьего, — кто вел машину на «Сортавале».

К поздней ночи Комарова и двух его менее интересных подельников поместят в камеру. Сейчас они еще на месте происшествия на Лабораторном, где под видео СК Ленобласти подтверждают, как убивали мужчину «из багажника». Завтра, 22 ноября, Комарова разбудят пораньше. Его допросят и повезут в «Сосновку», где он будет во всех деталях рассказывать про того несчастного, кого зарезал из любопытства и, простите, аппетита. Придется еще в квартиру на Богатырский заезжать, где он варил человеческое мясо.



47news известно, что в конце Комаров заявил, а потом и подписал заявленное: »... мне стало немного страшно, но через сутки я отпустил эту ситуацию и стал жить, как обычно. В содеянном не раскаиваюсь. С моих слов записано верно, мною прочитано. Замечаний и пояснений нет».



Подробности категории 18+ из показаний Комарова — читайте в материале Виктора Смирнова на 47news.