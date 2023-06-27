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    Луганчанин получил пожизненный срок за убийство соседа, поддержавшего спецоперацию

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    Уроженец поселка Изварино в Луганской области приговорен к пожизненному заключению за убийство на почве политической вражды. Об этом 27 июня сообщает СУ СК РФ по ЛНР.

    Следствие и суд установили, что в марте 2022 года, после начала спецоперации, подсудимый, выпив, пришел в дом своего соседа и застрелил его.

    В материалах сказано, что убийца выражал «негативное отношение к освобождению Станично-Луганского района от вооруженных формирований Украины в ходе проведения специальной военной операции Российской Федерации».

    Отбывать пожизненный срок осужденный будет в колонии особого режима.

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