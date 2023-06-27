Луганчанин получил пожизненный срок за убийство соседа, поддержавшего спецоперацию

Уроженец поселка Изварино в Луганской области приговорен к пожизненному заключению за убийство на почве политической вражды. Об этом 27 июня сообщает СУ СК РФ по ЛНР.



Следствие и суд установили, что в марте 2022 года, после начала спецоперации, подсудимый, выпив, пришел в дом своего соседа и застрелил его.

В материалах сказано, что убийца выражал «негативное отношение к освобождению Станично-Луганского района от вооруженных формирований Украины в ходе проведения специальной военной операции Российской Федерации».

