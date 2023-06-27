В Петербурге на АЗС девушка заставила мужчину стать «мужем на пять минут». Полиция её не поняла, пришлось врачам

Сотрудники Росгвардии задержали на АЗС в Невском районе девушку с ножом.
Пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 27 июня, тревожную кнопку на заправке, расположенной на проспекте Большевиков, нажали накануне около десяти вечера. Выяснилось, что девушка попросила дать ей сигареты и зажигалку, но вместо кошелька вытащила нож. В этот момент к кассе подошел мужчина, и уже его девушка «уговаривала» заплатить за нее. Мужчина купил даме сигареты.
Когда «покупательница» вышла, подъехал наряд Росгвардии. Девушку доставили в отдел полиции, но она вела себя так неадекватно, что ей вызвали скорую.