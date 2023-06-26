В Ростове-на-Дону загорелся зоопарк. Животных эвакуируют

Пожар начался в зоопарке Ростова-на-Дону. Из разных точек города виден огромный столб дыма. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает 161.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.
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По словам директора зоопарка Юлии Соболевой, горит экзотариум. Там живут пауки, крыланы, ежи, грызуны и другие животные. Горит кровля на площади 300 «квадратов». Пожару присвоен второй ранг, проходит эвакуация животных.
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«Угрозы распространения нет. Погибших и пострадавших нет. На месте работают 48 человек на 17 спецмашинах», — сказано в публикации.