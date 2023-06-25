Вход на «Спортивную», «Горьковскую», «Адмиралтейскую», «Василеостровскую», «Гостиный Двор» ограничили

В 1:07 метрополитен ограничил вход в вестибюль два станции метро «Спортивная», сообщает организатор перевозок. Ограничения связаны с большим пассажиропотоком. Закрыты две двери двери из пяти.

По той же причине пришлось ограничить вход в вестибюль станции «Горьковская». Там закрыты три двери из четырёх.

Кроме того, по данным метрополитена, с 01:17 ограничен вход на «Адмиралтейскую», а с 01:19 — на «Василеостровскую», в 01:38 — на «Гостиный Двор».

В связи с праздником «Алые паруса» в Петербурге изменил режим работы общественный транспорт, в центре города перекрыты улицы и мосты — чтобы освободить место для гуляющих выпускников. Онлайн-трансляцию красочного шоу смотрите на «Фонтанке».