    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    761мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.08eur91.49

    Вход на «Спортивную», «Горьковскую», «Адмиралтейскую», «Василеостровскую», «Гостиный Двор» ограничили

    1267
    обсудить

    В 1:07 метрополитен ограничил вход в вестибюль два станции метро «Спортивная», сообщает организатор перевозок. Ограничения связаны с большим пассажиропотоком. Закрыты две двери двери из пяти.

    По той же причине пришлось ограничить вход в вестибюль станции «Горьковская». Там закрыты три двери из четырёх.

    Кроме того, по данным метрополитена, с 01:17 ограничен вход на «Адмиралтейскую», а с 01:19 — на «Василеостровскую», в 01:38 — на «Гостиный Двор».

    В связи с праздником «Алые паруса» в Петербурге изменил режим работы общественный транспорт, в центре города перекрыты улицы и мосты — чтобы освободить место для гуляющих выпускников. Онлайн-трансляцию красочного шоу смотрите на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Алые паруса
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close