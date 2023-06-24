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    Центр набора бойцов ЧВК «Вагнер» в Перми закрылся, в других городах молчат

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    Пермский фитнес-центр Angel, на базе которого развёрнут центр набора бойцов ЧВК «Вагнер», 24 июня сообщил о его закрытии, передаёт ТАСС.

    «В связи с последними действиями ЧВК «Вагнер» деятельность центра проверки физических качеств добровольцев на СВО приостановлена до момента полного правового урегулирования вопроса», — говорится в соцсетях фитнес-центра.

    В фитнес-центре добавили, что продолжают помогать российским военным в зоне СВО.

    «Открыт центр гуманитарной помощи, проводится работа по физической подготовке людей, желающих вступить в ряды армии России, защищающей Родину. Мы ни на чьей стороне, мы хотим быть полезными нашей стране и государству», — сказали в центре.

    В таких же центрах в Нижнем Новгороде и Ульяновске по телефонам никто не отвечает или отвечает автоответчик.

    Ранее маркетплейс Wildberries объявил, что удалит товары с символикой ЧВК «Вагнер».

    ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

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    ЧВК ВагнерМятеж Пригожина
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