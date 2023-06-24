Межрегиональные автобусы в Воронеже встали

В Воронеже 24 июня остановлена отправка межрегиональных автобусных рейсов с Центрального и Левобережного автовокзалов, сообщает ТАСС.



«Будем ли работать завтра — не знаем, ждем распоряжения и информацию», — сказала ТАСС в субботу диспетчер Левобережного автовокзала, с которого выполняется около 20 автобусных рейсов.



По данным онлайн-табло Центрального автовокзала Воронежа, отменены все рейсы на юг региона, в Елец, Липецк, не продаются билеты в Россошь и Рамонь.



Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о проведении оперативно-боевых мероприятий на территории региона в рамках КТО. Также он заявил, что информация о продвижении военной техники по территории Воронежской области — фейк. Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области перекрыто на огромном участке.