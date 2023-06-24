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    Межрегиональные автобусы в Воронеже встали

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    4 комментария

    В Воронеже 24 июня остановлена отправка межрегиональных автобусных рейсов с Центрального и Левобережного автовокзалов, сообщает ТАСС.

    «Будем ли работать завтра — не знаем, ждем распоряжения и информацию», — сказала ТАСС в субботу диспетчер Левобережного автовокзала, с которого выполняется около 20 автобусных рейсов.

    По данным онлайн-табло Центрального автовокзала Воронежа, отменены все рейсы на юг региона, в Елец, Липецк, не продаются билеты в Россошь и Рамонь.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о проведении оперативно-боевых мероприятий на территории региона в рамках КТО. Также он заявил, что информация о продвижении военной техники по территории Воронежской области — фейк. Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области перекрыто на огромном участке.

    Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

    Воронежская областьКТООбщественный транспортМятеж Пригожина
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    Комментарии 4

    Гость24 Июн 2023 в 13:01
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    +0−0
    Гость24 Июн 2023 в 12:55
    а что случилось?
    +1−0
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