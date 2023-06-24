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    «Кто старший?!» Военный пенсионер из Ростова отчитал вагнеровцев

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    Жители Ростова неоднозначно отреагировали на размещение военной техники ЧВК «Вагнер» в центре города. Некоторые мужчины принялись пересказывать людям в камуфляже смысл обращения президента к нации. А пенсионер с велосипедом и вовсе отчитал военных.

    «Вы защитники Отечества или нет? Если защитники, зачем вы тут бардак устраиваете? Кто старший?!» — громко обратился к мужчинам пенсионер.

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    На просьбу не устраивать панику и не кричать пожилой ростовчанин достал удостоверение и заявил, что прошел три войны и хамства в свой адрес не потерпит.

    Утром 24 июня участники ЧВК «Вагнер» заняли Ростов и оцепили штаб ЮВО.

    Утром 24 июня военная техника ЧВК «Вагнер» оцепила штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. ФСБ возбудило уголовное дело по факту призыва к мятежу после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. В нескольких регионах, в том числе в Москве, ввели режим КТО и отменили массовые мероприятия. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством и изменой. «Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию происходящих событий.

    Мятеж ПригожинаМятежВоенный мятежЧВК ВагнерРостовРостов-на-Дону
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