«Кто старший?!» Военный пенсионер из Ростова отчитал вагнеровцев

Жители Ростова неоднозначно отреагировали на размещение военной техники ЧВК «Вагнер» в центре города. Некоторые мужчины принялись пересказывать людям в камуфляже смысл обращения президента к нации. А пенсионер с велосипедом и вовсе отчитал военных.



«Вы защитники Отечества или нет? Если защитники, зачем вы тут бардак устраиваете? Кто старший?!» — громко обратился к мужчинам пенсионер.

