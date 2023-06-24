«Кто старший?!» Военный пенсионер из Ростова отчитал вагнеровцев

Жители Ростова неоднозначно отреагировали на размещение военной техники ЧВК «Вагнер» в центре города. Некоторые мужчины принялись пересказывать людям в камуфляже смысл обращения президента к нации. А пенсионер с велосипедом и вовсе отчитал военных.
«Вы защитники Отечества или нет? Если защитники, зачем вы тут бардак устраиваете? Кто старший?!» — громко обратился к мужчинам пенсионер.
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На просьбу не устраивать панику и не кричать пожилой ростовчанин достал удостоверение и заявил, что прошел три войны и хамства в свой адрес не потерпит.
Утром 24 июня участники ЧВК «Вагнер» заняли Ростов и оцепили штаб ЮВО.