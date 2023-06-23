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    «Они такие продолжатели нацистских традиций». Как на ТВ измеряли «мучалку» и обсуждали ответ Киеву

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    Как ответить Киеву на удар по Чонгарскому мосту, а также, стоит ли предупреждать о своем решении противника или лучше сразу «бить и уничтожать», ломали свои головы телеэксперты и ведущие федеральных каналов.

    Большую часть вечернего эфира накануне заняли размышления, случайно или неслучайно для удара по переправе между Крымом и Херсонской областью было выбрано 5 утра 22 июня, насколько успешно у Украины развивается «пиар-сторона войны» и какое качество является «национальной чертой малороссов». Ответы на эти и другие вопросы смотрите в нашем юбилейном, 30-м, выпуске «Коробки передач».

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