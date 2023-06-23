ЕС дополнил персональный санкционный список губернаторами и омбудсменами

11-й пакет санкций Евросоюза против российских властей вступил в силу 23 июня. В списке оказалось военное руководство РФ, СМИ и главы субъектов России — всего в реестре 33 российские компании и 71 гражданин РФ.



В список, в частности, вошли петербургский «ЧВК Вагнер Центр», российская группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies и телеканал «Звезда».

Из госаппарата под санкциями оказались:

генерал-полковник Александр Лапин;

губернатор Воронежской области Александр Гусев;

глава Ставропольского края Владимир Владимиров;

губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев;

губернатор Магаданской области Сергей Носов;

губернатор Камчатского края Владимир Солодов;

глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов;

замминистра обороны Татьяна Шевцова;

уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев;

председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.