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    ЕС дополнил персональный санкционный список губернаторами и омбудсменами

    1962
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    11-й пакет санкций Евросоюза против российских властей вступил в силу 23 июня. В списке оказалось военное руководство РФ, СМИ и главы субъектов России — всего в реестре 33 российские компании и 71 гражданин РФ.

    В список, в частности, вошли петербургский «ЧВК Вагнер Центр», российская группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies и телеканал «Звезда».

    Из госаппарата под санкциями оказались:

    • генерал-полковник Александр Лапин;
    • губернатор Воронежской области Александр Гусев;
    • глава Ставропольского края Владимир Владимиров;
    • губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев;
    • губернатор Магаданской области Сергей Носов;
    • губернатор Камчатского края Владимир Солодов;
    • глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов;
    • замминистра обороны Татьяна Шевцова;
    • уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев;
    • председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.
    • Игорь Чайка и Артем Чайка, сыновья полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

    Медиаперсоны:

    • Генпродюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский.
    • Военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный, Александр Сладков и Михаил Звинчук;

    Кроме того, в список внесены омбудсмены по правам детей Виктория Сердюкова из ЛНР, Ирина Агеева из Калужской области, Ирина Черкасова (Ростовская область), Ксения Мишонова (Подмосковье), Дарья Морозова (ДНР), Галина Пятых (Белгородская область) и директор детского центра «Артек» Константин Федоренко. В документе сказано, что они якобы нарушили права детей и были «вовлечены в незаконные депортации».

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