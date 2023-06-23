ЕС дополнил персональный санкционный список губернаторами и омбудсменами

11-й пакет санкций Евросоюза против российских властей вступил в силу 23 июня. В списке оказалось военное руководство РФ, СМИ и главы субъектов России — всего в реестре 33 российские компании и 71 гражданин РФ.
В список, в частности, вошли петербургский «ЧВК Вагнер Центр», российская группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies и телеканал «Звезда».
Из госаппарата под санкциями оказались:
- генерал-полковник Александр Лапин;
- губернатор Воронежской области Александр Гусев;
- глава Ставропольского края Владимир Владимиров;
- губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев;
- губернатор Магаданской области Сергей Носов;
- губернатор Камчатского края Владимир Солодов;
- глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов;
- замминистра обороны Татьяна Шевцова;
- уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев;
- председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.
- Игорь Чайка и Артем Чайка, сыновья полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.
Медиаперсоны:
- Генпродюсер телеканала «Звезда» Борис Яновский.
- Военкоры Семен Пегов, Евгений Поддубный, Александр Сладков и Михаил Звинчук;
Кроме того, в список внесены омбудсмены по правам детей Виктория Сердюкова из ЛНР, Ирина Агеева из Калужской области, Ирина Черкасова (Ростовская область), Ксения Мишонова (Подмосковье), Дарья Морозова (ДНР), Галина Пятых (Белгородская область) и директор детского центра «Артек» Константин Федоренко. В документе сказано, что они якобы нарушили права детей и были «вовлечены в незаконные депортации».