В Петербургском государственном университете путей сообщения ждут нового ректора. Им станет замдиректора РЖД и барабанщик Цоя

Олег Валинский, заместитель генерального директора — начальник Дирекции тяги РЖД, аттестовался на должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I . У нынешнего главы вуза контракт истекает на днях.



О прохождении аттестационной комиссии сообщил Росжелдор на этой неделе. Агентство подчеркивает, что решение было принято членами комиссии единогласно.



Сам Олег Валинский не ответил на звонок корреспондента «Фонтанки». В пресс-службе ПГУПС ответили, что на данный момент в университете прежний ректор — Александр Панычев. Заведующий одной из кафедр вуза подтвердил «Фонтанке», что приказа о назначении Валинского в университете пока не видели, однако в том, что он будет подписан, не сомневаются, так как у нынешнего ректора действие контракта истекает на днях.

