    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    4 м/с, зап

    757мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.61eur91.94

    В Петербургском государственном университете путей сообщения ждут нового ректора. Им станет замдиректора РЖД и барабанщик Цоя

    7099
    29 комментариев

    Олег Валинский, заместитель генерального директора — начальник Дирекции тяги РЖД, аттестовался на должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. У нынешнего главы вуза контракт истекает на днях.

    О прохождении аттестационной комиссии сообщил Росжелдор на этой неделе. Агентство подчеркивает, что решение было принято членами комиссии единогласно.

    Сам Олег Валинский не ответил на звонок корреспондента «Фонтанки». В пресс-службе ПГУПС ответили, что на данный момент в университете прежний ректор — Александр Панычев. Заведующий одной из кафедр вуза подтвердил «Фонтанке», что приказа о назначении Валинского в университете пока не видели, однако в том, что он будет подписан, не сомневаются, так как у нынешнего ректора действие контракта истекает на днях.

    Олег Валинский много лет работал на Октябрьской железной дороге и в 2014 году возглавил ее, а в 2016 году перешел на должность вице-президента РЖД. Помимо огромного опыта в отрасли, он известен тем, что в 1981 году вместе с Виктором Цоем и Алексеем Рыбиным основал группу «Гарин и Гиперболоиды» и играл в ней на ударных. Вскоре после его ухода из коллектива группа была переименована в «Кино».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    РЖДРектор
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 29

    Гость23 Июн 2023 в 15:23
    Цой мёртв
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    29
    close