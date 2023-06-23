В Петербургском государственном университете путей сообщения ждут нового ректора. Им станет замдиректора РЖД и барабанщик Цоя

Олег Валинский, заместитель генерального директора — начальник Дирекции тяги РЖД, аттестовался на должность ректора Петербургского государственного университета путей сообщения Императора
О прохождении аттестационной комиссии сообщил Росжелдор на этой неделе. Агентство подчеркивает, что решение было принято членами комиссии единогласно.
Сам Олег Валинский не ответил на звонок корреспондента «Фонтанки». В пресс-службе ПГУПС ответили, что на данный момент в университете прежний ректор — Александр Панычев. Заведующий одной из кафедр вуза подтвердил «Фонтанке», что приказа о назначении Валинского в университете пока не видели, однако в том, что он будет подписан, не сомневаются, так как у нынешнего ректора действие контракта истекает на днях.
Олег Валинский много лет работал на Октябрьской железной дороге и в 2014 году возглавил ее, а в 2016 году перешел на должность вице-президента РЖД. Помимо огромного опыта в отрасли, он известен тем, что в 1981 году вместе с Виктором Цоем и Алексеем Рыбиным основал группу «Гарин и Гиперболоиды» и играл в ней на ударных. Вскоре после его ухода из коллектива группа была переименована в «Кино».