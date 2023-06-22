«К сожалению, потеряны». Членов экипажа «Титана» больше не надеются найти живыми

Компания OceanGate заявила, что, по ее мнению, пассажиры батискафа «Титан» «к сожалению, потеряны», передает вечером 22 июня CNN.



«Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе, к сожалению, пропали без вести», — говорится в заявлении компании.



Позднее береговая охрана США заявила, что считает экипаж «Титана» погибшим.

«Сегодня утром беспилотный подводный аппарат... обнаружил хвостовую обшивку "Титана" примерно в 487 метрах от "Титаника" на морском дне. Впоследствии были найдены дополнительные обломки. В ходе консультации... был сделан вывод, что обломки свидетельствуют о катастрофической потере пассажирской капсулы», — сообщил контр-адмирал Джон Могер.