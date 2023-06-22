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    «К сожалению, потеряны». Членов экипажа «Титана» больше не надеются найти живыми

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    Компания OceanGate заявила, что, по ее мнению, пассажиры батискафа «Титан» «к сожалению, потеряны», передает вечером 22 июня CNN.

    «Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе, к сожалению, пропали без вести», — говорится в заявлении компании.

    Позднее береговая охрана США заявила, что считает экипаж «Титана» погибшим.

    «Сегодня утром беспилотный подводный аппарат... обнаружил хвостовую обшивку "Титана" примерно в 487 метрах от "Титаника" на морском дне. Впоследствии были найдены дополнительные обломки. В ходе консультации... был сделан вывод, что обломки свидетельствуют о катастрофической потере пассажирской капсулы», — сообщил контр-адмирал Джон Могер.

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    Батискаф Титан
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