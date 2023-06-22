Батискаф «Титан»: надежды больше нет. Береговая охрана США выразила соболезнования семьям экипажа

Береговая охрана США подтвердила, что обломки, обнаруженные в районе крушения «Титаника», принадлежат пропавшему батискафу «Титан», сообщает 22 июня SkyNews.
«Обломки соответствуют катастрофической потере давления. После этого мы немедленно уведомили семьи», — сказал контр-адмирал Джон Могер из береговой охраны США.
Контр-адмирал Могер добавил, что береговая охрана хочет «выразить соболезнования семьям тех, кто находился на борту».
Могер также сказал, что сегодня утром подводный робот нашел хвостовой конус пропавшего подводного аппарата.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Титан» — обрушитель акций. Игровой джойстик и другие странности конструкции батискафа
Компания OceanGate вечером 22 июня заявила, что, по ее мнению, пассажиры батискафа «Титан» «к сожалению, потеряны», сообщил канал CNN.
«Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе, к сожалению, пропали без вести», — говорится в заявлении компании.
Ранее сообщалось, что на расстоянии примерно 500 метров от останков лайнера «Титаник» были обнаружены обломки, предположительно, пропавшего батискафа. Детали идентифицировали как «посадочную раму и заднюю крышку».
«Я думаю, что в целом это, вероятно, мрачные новости, и предполагают, что "Титан" мог быть раздавлен огромным давлением морской воды, когда он находился на своем пути вниз», — сказал тогда сэр Джеймс Бернелл-Ньюджент, бывший главнокомандующий Королевским флотом, в интервью SkyNews.