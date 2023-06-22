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    Батискаф «Титан»: надежды больше нет. Береговая охрана США выразила соболезнования семьям экипажа

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    Береговая охрана США подтвердила, что обломки, обнаруженные в районе крушения «Титаника», принадлежат пропавшему батискафу «Титан», сообщает 22 июня SkyNews.

    «Обломки соответствуют катастрофической потере давления. После этого мы немедленно уведомили семьи», — сказал контр-адмирал Джон Могер из береговой охраны США.

    Контр-адмирал Могер добавил, что береговая охрана хочет «выразить соболезнования семьям тех, кто находился на борту».

    Могер также сказал, что сегодня утром подводный робот нашел хвостовой конус пропавшего подводного аппарата.

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    Компания OceanGate вечером 22 июня заявила, что, по ее мнению, пассажиры батискафа «Титан» «к сожалению, потеряны», сообщил канал CNN.

    «Теперь мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе, к сожалению, пропали без вести», — говорится в заявлении компании.

    Ранее сообщалось, что на расстоянии примерно 500 метров от останков лайнера «Титаник» были обнаружены обломки, предположительно, пропавшего батискафа. Детали идентифицировали как «посадочную раму и заднюю крышку».

    «Я думаю, что в целом это, вероятно, мрачные новости, и предполагают, что "Титан" мог быть раздавлен огромным давлением морской воды, когда он находился на своем пути вниз», — сказал тогда сэр Джеймс Бернелл-Ньюджент, бывший главнокомандующий Королевским флотом, в интервью SkyNews.

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