«Посадочная рама и задняя крышка». Возможно, найдены части «Титана»

«Посадочная рама и задняя крышка» найдены на поле обломков в поисках пропавшего батискафа «Титан», передаёт 22 июня SkyNews.



По информации СМИ, Дэвид Мирнс, эксперт по спасению, который знает двоих из пяти человек на борту «Титана», получил сообщение, что обнаружены две важные части системы, но корпус батискафа еще не найден.



Адмирал сэр Джеймс Бернелл-Ньюджент, бывший главнокомандующий флотом Королевского флота, сказал Sky News, что «характер объявления предполагает, что эти обломки каким-то образом связаны с «Титаном»».



Сегодня к 14.00 мск на «Титане», если корпус батискафа оставался герметичным, должен был закончиться кислород. А может, и нет — об этом «Фонтанка» писала здесь.

