На «Титане» закончился воздух: что будет дальше с поисками батискафа

В четверг, 22 июня, настал день Х для пассажиров батискафа «Титан», которые перестали выходить на связь через полтора часа после погружения к обломкам «Титаника» на дне Атлантического океана. По данным Береговой охраны США, воздуха в батискафе с момента закрытия люка хватит лишь на 96 часов, в среду в полдень сообщалось, что воздуха осталось всего на 20 часов, что означает, что 14:08 по московскому времени воздух на «Титане» закончился.

Эксперты подчеркнули, что это неточная оценка, которая может быть увеличена, если пассажиры примут меры по сохранению кислорода.

Фрэнк Оуэн, специалист по поиску и спасению подводных лодок, заявил британским СМИ, что показатель запаса кислорода является стимулом для поисковиков, но основан только на «формальном количестве потребления». Оуэн сказал, что дайвер на борту «Титана», вероятно, будет советовать пассажирам «сделать что-нибудь, чтобы снизить уровень метаболизма, чтобы вы действительно могли его продлить».

Весь мир следит за судьбой пятерых пассажиров подводного судна: канал Al Arabiya запустил в прямом эфире часы, отсчитывающие время до того, как воздух предположительно закончится.

Тем временем спасательные работы ведутся круглые сутки: власти США, Великобритании, Франции и Канады направили к месту исчезновения больше кораблей и судов, надеясь, что подводные звуки, которые они улавливают второй день подряд, могут помочь сузить поиск в срочной международной миссии. Они расширили зону покрытия до тысяч миль — вдвое больше, чем Коннектикут, и в водах глубиной 2 1/2 мили (4 километра). Воздух — все (или нет?) К утру четверга надежда на то, что кто-либо на борту судна будет найден живым, иссякла не у всех. Еще остается много работы: от точного определения местонахождения «Титана» до вывода его на поверхность — при условии, что он все еще цел. И все это должно произойти до того, как у пассажиров закончится запас кислорода.

Капитан Джейми Фредерик из Первого округа береговой охраны сказал, что власти все еще надеются спасти пять пассажиров на борту. «Это поисково-спасательная миссия, 100%», — сказал он в среду. Неофициально эксперты также продолжают надеяться на лучшее. По словам Ойсина Фаннинга, который в прошлом году погружался на «Титане» с двумя пассажирами, которые в настоящее время находятся на борту пропавшего судна, сказал, что, по его мнению, запаса кислорода хватит на большее время, чем предполагаемые 96 часов.

«Они будут следить за своим дыханием и держать его как можно плотнее», — предположил Ойсин Фаннинг. Невозможно точно сказать, сколько кислорода может остаться, но, по его оценкам, это максимум несколько часов.

Об этом же говорит Дэвид Корнфилд, пульмонолог из Стэнфордского университета. Если предположить, что судно все еще не повреждено, несколько нюансов могут помочь продлить время выживания пяти человек на борту.

Если они смогут сохранять спокойствие, дышать неглубоко и нечасто, они могут прожить еще несколько часов. «Они могут очень незначительно изменить кривую», — сказал доктор Корнфилд. Например, если бы они могли замедлить свое дыхание настолько, чтобы выиграть на 10 процентов больше времени, это добавило бы девять часов выживания к возможному окну для спасения, сообщает The New York Times.

Уровень углекислого газа, невидимого газа, выдыхаемого при дыхании, также влияет на время выживания. Если концентрация углекислого газа будет слишком высокой, люди на борту могут просто заснуть, потерять сознание и в конце концов умереть. Однако специалисты говорят, что «Титан» оснащен скруббером, или фильтром, предназначенным для удаления избыточного углекислого газа из воздуха в закрытом корабле. Что сейчас с поисками? Сейчас в Атлантике развернута целая флотилия кораблей и самолетов, осматривающих океан в поисках «Титана», в это время гидролокатор продолжает улавливать шум из глубин