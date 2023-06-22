«Титан» — обрушитель акций. Игровой джойстик и другие странности конструкции батискафа

Фото: кадр из видео телеканала KING 5 Seattle Поделиться Поделиться





Акции компании швейцарской компании Logitech упали на фоне новостей о том, что утонувший батискаф «Титан» управлялся с помощью их джойстика F710. Если 16 июня акции компании стоили 63,9 доллара (по данным NASDAQ), то к 22 июня цена опустилась до 55 долларов.

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Использование технологий, похожих на игровые джойстики, в управлении как пилотируемыми, так и беспилотными аппаратами — не новелла.

«В некотором смысле эти маленькие джойстики, которые вы видите, похожи на контроллеры для видеоигр, но важно подчеркнуть, что они сделаны на гораздо более высоком уровне надежности и качества, чем просто ваш случайный контроллер», — заявил в интервью CBS News Стив Райт, адъюнкт-профессор аэрокосмической техники в Университете Западной Англии.



При этом, увидев оборудование «Титана» профессор заявил журналистам, что не видел подобного раньше и ожидал, что система будет выглядеть более надежно.

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Тем временем, под обзорами джойстика Logitech на YouTube пользователи упражняются в черном юморе.

«Привет! Я внутри подводной лодки, не могу сказать где. Подскажите, пожалуйста, как переподключить контроллер к компьютеру? Моя команда собирается убить меня, чтобы сохранить кислород», - пишет один из них.



«Брал такой для подлодки, быстро разрядился и потерял связь с миром, поставлю ему ползвезды…», - пишет другой.

«Я слышал, что у этого джойстика кнопка вверх не работает. Кто-то может подтвердить?» - спрашивает третий.

Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube Поделиться Поделиться





И подобных комментариев сотни. Между тем, по оценкам экспертов воздух в батискафе должен был уже закончиться.

Что не так с конструкцией «Титана» Ряд экспертов отмечают, что помимо того, что «Титан» управлялся джойстиком за 30 долларов, он не был предназначен для погружения на глубину в 4 км, на которую экипаж планировал спуститься для осмотра обломков «Титаника», а также имел ряд технических проблем, о которых эксперты и бывшие сотрудники не раз говорили в прошлом.

Обеспокоенность техническим состоянием «Титана» выражали и ранее. В частности, из-за проблем с компьютерным управлением ведущий программы «Неизвестная экспедиция» на канале Discovery Джош Гейтс и его команда решили после пробного погружения “Титана” в 2021 году отказаться от съемок на батискафе, поскольку им стало очевидно, что «в субмарине нужно многое доработать».



«Многие системы просто не функционировали. У нас были проблемы с двигателями, проблемы с компьютерным управлением и тому подобное. В конечном счете, это было сложное погружение», — говорил Гейтс в интервью CNN.

Кроме того, два бывших сотрудника OceanGate несколько лет назад высказывали обеспокоенность по поводу безопасности корпуса судна, включая толщину используемого материала и проведенные процедуры испытаний. Как сообщали британские СМИ, один из них, экс-директор компании по морским операциям Дэвид Лохридж, в отчете писал о «многочисленных проблемах, которые представляют серьезную угрозу безопасности».



Лохридж подчеркивал потенциальную опасность для пассажиров „Титана“, поскольку подводная лодка достигала экстремальных глубин. Он заявил, что его предупреждения были проигнорированы, а после того, как он настоял на встрече с боссами OceanGate, его уволили.



Отдельно в письме, отправленном OceanGate Обществом морских технологий (MTS) в марте 2018 года, говорится, что «экспериментальный подход к конструкции», принятый компанией, может привести к негативным последствиям. Речь о том, что «Титан» был построен из необычного для глубоководного судна материала. Его корпус, окружающий полую часть, где сидят пассажиры, был сделан из углеродного волокна с титановыми торцевыми пластинами и небольшим окном на одном конце, что необычно для подобных аппаратов.



Один из экспертов отмечал, что OceanGate отклонилась от отраслевых норм, отказавшись от добровольной тщательной проверки безопасности судна. По словам корреспондента CBS Дэвида Пога, который в прошлом году совершил поездку на «Титане» к месту крушения «Титаника», внутри батискафа мало места.

Есть только один туалет и нет сидений — максимум пять пассажиров должны сидеть на полу со скрещенными ногами. У «Титана» нет окон, кроме иллюминатора, через который пассажиры смотрят на «Титаник», и к нему тоже были большие вопросы. По словам того же Лохриджа, иллюминатор батискафа сделан из материала, сертифитированного для максимальной глубины в 1300 м, в то время, как для осмотра «Титаника» необходимо опускаться на 4 тысячи метров.

