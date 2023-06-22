«Улучшит качество туризма». В Индонезии не будут возвращать безвизовый режим для россиян

Власти Индонезии не будут возвращать безвизовый режим для граждан России. А также ещё 158 стран. Об этом сообщает 22 июня INTERFAX.RU со ссылкой на газету The Jakarta Post.



«Безвизовые посещения граждан этих 159 стран оказались неэффективными», — цитирует агентство министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.



Министр также подчеркнул, что отмена безвизового режима (приостановлен для 159 стран 7 июня 2023 года) «не повредит туриндустрии, а наоборот, улучшит качество туризма».



Напомним, вопрос «качества туризма» беспокоит индонезийцев довольно давно. Например, на Бали местные жители давно устали от гостей, особенно — от гостей из России.

