«Улучшит качество туризма». В Индонезии не будут возвращать безвизовый режим для россиян

Власти Индонезии не будут возвращать безвизовый режим для граждан России. А также ещё 158 стран. Об этом сообщает 22 июня INTERFAX.RU со ссылкой на газету The Jakarta Post.
«Безвизовые посещения граждан этих 159 стран оказались неэффективными», — цитирует агентство министра туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно.
Министр также подчеркнул, что отмена безвизового режима (приостановлен для 159 стран 7 июня 2023 года) «не повредит туриндустрии, а наоборот, улучшит качество туризма».
Напомним, вопрос «качества туризма» беспокоит индонезийцев довольно давно. Например, на Бали местные жители давно устали от гостей, особенно — от гостей из России.
Россияне действительно чаще граждан других стран в последние месяцы попадали на Бали в сводки скандальных новостей. В частности, когда танцевали в храмах и позировали голыми на священных вулканах.
В апреле на Бали вдоль дорог появились щиты с предупреждением на русском языке (написано было с ошибками).
«Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающие действующее законодательство Индонезии, будет депортировать или запретить им въезд», — было написано на щитах. В целом понятно.
А в конце мая индонезийские власти зашли с другой стороны. И заявили, что туристов, которые пользуются для оплаты товаров и услуг криптовалютой, будут наказывать — также вплоть до депортации. А в перспективе — вплоть до тюремного заключения на срок до пяти лет.