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    Россиянки поплатились за оскорбительные танцы на Бали

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    Двух гражданок России депортируют с Бали из-за нарушения норм поведения. Девушки танцевали у входа в храмовый комплекс Пура Бесаких — снимали себя на видео, позировали в неподобающей местному святому месту одежде: открытых топах, сняв шаль. На замечания местных жителей путешественницы не реагировали, пишет портал Detik 4 мая.

    Как уточняет издание, женщинам 35 и 37 лет. На родину их отправят 12 мая. А время до этой даты они проведут в центре содержания мигрантов, где будут оформлять процедуру депортации. При этом с ними был задержан еще один россиянин 29 лет, но он заявил, что не знал о съемках и в них не участвовал, и его депортировать не будут.

    Ранее с Бали депортировали россиянина, засветившего «нефритовый стержень» на священном вулкане.

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