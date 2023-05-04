Россиянки поплатились за оскорбительные танцы на Бали

Двух гражданок России депортируют с Бали из-за нарушения норм поведения. Девушки танцевали у входа в храмовый комплекс Пура Бесаких — снимали себя на видео, позировали в неподобающей местному святому месту одежде: открытых топах, сняв шаль. На замечания местных жителей путешественницы не реагировали, пишет портал Detik 4 мая.



Как уточняет издание, женщинам 35 и 37 лет. На родину их отправят 12 мая. А время до этой даты они проведут в центре содержания мигрантов, где будут оформлять процедуру депортации. При этом с ними был задержан еще один россиянин 29 лет, но он заявил, что не знал о съемках и в них не участвовал, и его депортировать не будут.

