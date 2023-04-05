Засветившего нефритовый стержень россиянина депортировали с Бали

Российский блогер Юрий из Москвы депортирован с острова Бали. Ему закрыт въезд в Индонезию по меньшей мере на полгода, сообщает 5 апреля AFP.



Как писала «Фонтанка», москвич снялся без штанов на вершине священного вулкана Агунг и его фото обрело отрицательную популярность у местных жителей, которые грозили ему насилием и даже убийством. Власти задержали россиянина, заставили извиниться и принять участие в платной церемонии (27 тысяч рублей) очищения горы. Он даже опубликовал пост в запрещенной соцсети с картинками.



«Моим действиям нет оправдания. Единственное, что привело к тому, что произошло, — это мое личное невежество. Незнание особенностей местной религии», — признал Юрий.

