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    Засветившего нефритовый стержень россиянина депортировали с Бали

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    12 комментариев

    Российский блогер Юрий из Москвы депортирован с острова Бали. Ему закрыт въезд в Индонезию по меньшей мере на полгода, сообщает 5 апреля AFP.

    Как писала «Фонтанка», москвич снялся без штанов на вершине священного вулкана Агунг и его фото обрело отрицательную популярность у местных жителей, которые грозили ему насилием и даже убийством. Власти задержали россиянина, заставили извиниться и принять участие в платной церемонии (27 тысяч рублей) очищения горы. Он даже опубликовал пост в запрещенной соцсети с картинками.

    «Моим действиям нет оправдания. Единственное, что привело к тому, что произошло, — это мое личное невежество. Незнание особенностей местной религии», — признал Юрий.

    Как заявил глава балийского управления по законодательству и правам человек Ангиат Напитупулу, турист нарушил нормы и не проявил уважения к культуре страны и теперь внесен в черный список.

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    Комментарии 12

    28027473805 Апр 2023 в 15:51
    "это мое личное невежество. Незнание особенностей местной религии», — признал Юрий. - то есть, дать подышать братку в какой-то другой стране, типа разрешается?)))) Юрий, это не красиво, не гигиенично и подлежит наказанию и осуждению, вообще-то, в любой приличной стране. Даже в Америке, все поржали бы, но вас все равно бы штрафанули (это же было не санкционировано)))))
    А вот в Сибире, в лесу - хоть убегайся (не по своему опыту сужу)))). Поезжайте, подышите-лето скоро....
    +0−0
    27564035605 Апр 2023 в 15:10
    Видимо с Японией перепутал. Там как раз фестиваль железного фаллоса прошел.
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 15:09
    Департировать надо было тоже без штанов
    +2−0
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