На Бали придумали новый предлог для депортации туристов

Туристов, которые пользуются для оплаты товаров и услуг криптовалютой, будут наказывать вплоть до депортации, заявил губернатор острова Бали Ваян Костер.



Как пишет портал Antara 29 мая, Костер заявил, что «иностранные туристы, которые ведут себя неподобающим образом, нарушают визовые ограничения и другие положения, используют криптовалюту в качестве платежного средства, будут строго наказаны».

Заявлению предшествовало расследование местных журналистов о том, что некоторые рестораны, отели и сервисы по аренде начали принимать оплату криптовалютой вместо индонезийских рупий. Кроме депортации, под строгим наказанием может пониматься административный штраф или даже уголовное преследование. Вплоть до заключения на срок до пяти лет.