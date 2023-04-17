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    На Бали появились билборды с предупреждением на русском языке

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    Вдоль дорог на Бали отделение министерства юстиции и прав человека установило рекламные щиты на русском языке. Они предупреждают туристов о незаконности работы по туристическим визам. Об этом 16 апреля сообщает местное издание Kompas.

    На билбордах надписи одновременно на двух языках — русском и английском. Фотографии с билбордами можно увидеть здесь.

    «Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающие действующее законодательство Индонезии, будет депортировать или запретить им въезд», — говорится на рекламном щите (оригинальные пунктуация и орфография сохранены).

    Как объяснил глава отдела коммуникации иммиграционного бюро аэропорта Денпасара Путу Сухендра Треснадита, применение русского языка связано с большим количеством россиян, находящихся на Бали. Такие меры должны привести к более легкому пониманию порядков, установленных в Индонезии, уточнил он.

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    БалиРоссийские туристы
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