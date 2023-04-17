На Бали появились билборды с предупреждением на русском языке

Вдоль дорог на Бали отделение министерства юстиции и прав человека установило рекламные щиты на русском языке. Они предупреждают туристов о незаконности работы по туристическим визам. Об этом 16 апреля сообщает местное издание Kompas.

На билбордах надписи одновременно на двух языках — русском и английском. Фотографии с билбордами можно увидеть здесь.

«Как туристы, вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающие действующее законодательство Индонезии, будет депортировать или запретить им въезд», — говорится на рекламном щите (оригинальные пунктуация и орфография сохранены).