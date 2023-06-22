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    «ВАЛЛИ-И» по-петербургски: маленький робот исследует трубы в Красногвардейском районе

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    Петербургский ГУП «ТЭК СПб» проверяет трубы на прочность с помощью маленького робота «Диаконт». В этот раз маленький «ВАЛЛ-И» отправился изучать толщину стенок труб в Красногвардейском районе.

    Как отмечают в ГУП «ТЭК СПб», диагностику с помощью робота планируется завершить до начала отопительного сезона. Специалисты уже отметили главное достоинство этого метода — высокую точность. Роботы, путешествуя по трубам диаметром от 426 мм до 1 220 мм, видят дефекты и критические утолщения стенок трубопровода там, где это не может сделать человек или другие устройства.

    Пресс-сек Красногвардейского

    Устройства имеют визуально-измерительные контроллеры, также задействуется магнитный метод — благодаря этому роботы находят коррозионные повреждения даже под слоем отложений. В летний период сканирование проходят тепломагистрали, которые отслужили 10–15 лет, но еще не созрели для реконструкции. К тому же благодаря роботам снизилось число земляных работ: теперь маленького «ВАЛЛИ-И» запускают в одной точке и встречают в другой.

    О состоянии труб специалисты узнают в режиме реального времени, и уже после отчета бригады проводят «превентивный» ремонт на проблемном участке.

    Ранее в Госдуме заговорили о том, что отключать горячую воду на две недели во время летних испытаний — это слишком. Даже 4 дня — перебор. «Фонтанка» выяснила, возможно ли так сильно сократить время испытаний.

    Фото: Пресс-сек Красногвардейского

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