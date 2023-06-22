«ВАЛЛИ-И» по-петербургски: маленький робот исследует трубы в Красногвардейском районе

Петербургский ГУП «ТЭК СПб» проверяет трубы на прочность с помощью маленького робота «Диаконт». В этот раз маленький «ВАЛЛ-И» отправился изучать толщину стенок труб в Красногвардейском районе.

Как отмечают в ГУП «ТЭК СПб», диагностику с помощью робота планируется завершить до начала отопительного сезона. Специалисты уже отметили главное достоинство этого метода — высокую точность. Роботы, путешествуя по трубам диаметром от 426 мм до 1 220 мм, видят дефекты и критические утолщения стенок трубопровода там, где это не может сделать человек или другие устройства.