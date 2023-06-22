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    Моноколесо против самоката: в «тротуарном» ДТП на Ленинском пострадал мальчик

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    Серьёзное ДТП произошло минувшим вечером в Кировском районе Петербурга — на тротуаре.

    По данным «Фонтанки», 21 июня в 20:30 на Ленинском проспекте, 128, столкнулись два СИМ (средства индивидуальной мобильности). По предварительной версии, 34-летний мужчина на моноколесе въехал в 15-летнего парня на электросамокате «Яндекса». Юноша в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

    По статистике МВД, в 2022 году в России было зарегистрировано 941 ДТП с участием СИМ, в них погибли 19 человек, 976 человек были ранены. Для сравнения: в 2021 году таких аварий было 672, в 2020 году — 410, а в 2019-м — 142. В Законодательном собрании Петербурга 20 июня депутаты и чиновники обсудили будущее электросамокатов в Петербурге: надо ли ограничивать их использование специально отведенными зонами.

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