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    Russ Outdoor приобрел крупнейшего оператора рекламы в метро Петербурга

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    2 комментария

    Крупнейший оператор наружной рекламы в стране Russ Outdoor приобрел компанию «Метроном», известного игрока рынка рекламы в метрополитене Петербурга, и ее уполномоченного представителя — рекламное агентство «Проспект».

    Как следует из данных СПАРК, переход прав отразился в ЕГРЮЛ накануне, 20 июня. Новым владельцем ООО «Метроном» и ООО «Рекламное агентство "Проспект"» стала фирма «Стинн» Григория Садояна. Это основной владелец Russ Outdoor. Оператор контролирует весь рекламный инвентарь в метро Москвы и теперь увеличит свои возможности за счет петербургской подземки.

    Выручка «Метронома» заметно сократилась в коронавирусном 2020 году и не вернулась на уровень 2019 года, когда она превышала 700 миллионов рублей в год. За 2022 год компания получила 478 миллионов рублей выручки и 23 миллиона чистой прибыли. Финансовые показатели «Проспекта» за последние годы претерпели такие же изменения. В 2018 году выручка компании превышала 1 миллиард рублей, в 2022-м составила 790 миллионов. При этом по итогам прошлого года фирма получила 180 миллионов рублей чистой прибыли, что соотносится с ее результатом в «хлебном» 2018-м году.

    В мае 2022 года операторы «Метронома» и «Коммета» направляли уведомления об отказе от договоров на использование рекламных площадей метрополитена Петербурга. Как позже пояснил «Фонтанке» директор первого Игорь Савви, это было связано с тяжелой экономической ситуацией, однако компания передумала разрывать отношения с петербургской подземкой.

    Сам «Коммет» с ноября 2021 года принадлежал «Метроному», но, по данным СПАРК, 16 июня нынешнего года 100% компании перешли к главе «Проспекта» Георгию Иванову.

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    Комментарии 2

    Гость21 Июн 2023 в 20:42
    Это у Невзорова купили?
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