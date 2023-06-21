Russ Outdoor приобрел крупнейшего оператора рекламы в метро Петербурга

Как следует из данных СПАРК, переход прав отразился в ЕГРЮЛ накануне, 20 июня. Новым владельцем ООО «Метроном» и ООО «Рекламное агентство "Проспект"» стала фирма «Стинн» Григория Садояна. Это основной владелец Russ Outdoor. Оператор контролирует весь рекламный инвентарь в метро Москвы и теперь увеличит свои возможности за счет петербургской подземки.

Крупнейший оператор наружной рекламы в стране Russ Outdoor приобрел компанию «Метроном», известного игрока рынка рекламы в метрополитене Петербурга, и ее уполномоченного представителя — рекламное агентство «Проспект».

Выручка «Метронома» заметно сократилась в коронавирусном 2020 году и не вернулась на уровень 2019 года, когда она превышала 700 миллионов рублей в год. За 2022 год компания получила 478 миллионов рублей выручки и 23 миллиона чистой прибыли. Финансовые показатели «Проспекта» за последние годы претерпели такие же изменения. В 2018 году выручка компании превышала 1 миллиард рублей, в 2022-м составила 790 миллионов. При этом по итогам прошлого года фирма получила 180 миллионов рублей чистой прибыли, что соотносится с ее результатом в «хлебном» 2018-м году.

В мае 2022 года операторы «Метронома» и «Коммета» направляли уведомления об отказе от договоров на использование рекламных площадей метрополитена Петербурга. Как позже пояснил «Фонтанке» директор первого Игорь Савви, это было связано с тяжелой экономической ситуацией, однако компания передумала разрывать отношения с петербургской подземкой.

Сам «Коммет» с ноября 2021 года принадлежал «Метроному», но, по данным СПАРК, 16 июня нынешнего года 100% компании перешли к главе «Проспекта» Георгию Иванову.