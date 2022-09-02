Операторы рекламы в петербургском метро передумали уходить из него

Компания «Метроном» не будет расторгать договор с Петербургским метрополитеном на использование рекламных площадей. В начале лета она уже была готова это сделать.
Директор «Метронома» Игорь Савви 2 сентября подтвердил «Фонтанке», что направлял метрополитену уведомление об отказе от договора. Это произошло 31 мая и было, по его словам, связано с тяжелой экономической ситуацией. На данный момент компания не собирается разрывать отношения с подземкой.
Одновременно аналогичное уведомление отправляла другая компания — «Коммет», у которой договор на использование канала связи подземки. Там ситуация развивалась по такому же сценарию.
Об уведомлениях говорится в справке метрополитена к проекту его хозяйственного плана на 2023 год. «Фонтанка» писала, что и «Коммет», и «Метроном» входят в пул игроков рынка подземной рекламы, а процедуры торгов неоднократно вызывали вопросы у антимонопольщиков. В 2020 году Игорь Савви рассказывал «Фонтанке», как пандемия ударила по операторам рекламы в метро.