Операторы рекламы в петербургском метро передумали уходить из него

Компания «Метроном» не будет расторгать договор с Петербургским метрополитеном на использование рекламных площадей. В начале лета она уже была готова это сделать.



Директор «Метронома» Игорь Савви 2 сентября подтвердил «Фонтанке», что направлял метрополитену уведомление об отказе от договора. Это произошло 31 мая и было, по его словам, связано с тяжелой экономической ситуацией. На данный момент компания не собирается разрывать отношения с подземкой.

