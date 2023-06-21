«Платон» собрал 200 миллиардов с грузовиков. Минтранс РФ присматривается к беспилотникам

200 миллиардов рублей привлекли в дорожный фонд благодаря системе «Платон», заявил 21 июня глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Цифры, озвученные Савельевым, приводит «Коммерсантъ».



Имеется в виду сумма, собранная за всё время работы системы — с 2015 года.



«Платон» — государственная система взимания платы с грузовиков разрешенной массой более 12 тонн за проезд по дорогам федерального значения.



«За время работы системы зарегистрировано свыше 1,7 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн и более 200 млрд руб. перечислено в дорожный фонд», — сказал Савельев (цитата по ТАСС).

