«Платон» собрал 200 миллиардов с грузовиков. Минтранс РФ присматривается к беспилотникам

200 миллиардов рублей привлекли в дорожный фонд благодаря системе «Платон», заявил 21 июня глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Цифры, озвученные Савельевым, приводит «Коммерсантъ».
Имеется в виду сумма, собранная за всё время работы системы — с 2015 года.
«Платон» — государственная система взимания платы с грузовиков разрешенной массой более 12 тонн за проезд по дорогам федерального значения.
«За время работы системы зарегистрировано свыше 1,7 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн и более 200 млрд руб. перечислено в дорожный фонд», — сказал Савельев (цитата по ТАСС).
«Фонтанка» писала, с 1 февраля 2023 года стоимость проезда по федеральным дорогам России тяжелых грузовиков выросла на 30 копеек за километр и составила 2,84 рубля за километр. Тариф индексируют раз в год. К январю 2023 года сумма собранных «Платоном» средств была меньше почти на миллиард рублей.
Как передаёт «Ъ», глава Минтранса сегодня также рассказал, что его ведомство разработало две цифровые платформы. Первая — для учета данных воздушных беспилотников (максимальной взлетной массой от 150 г до 30 кг), вторая предоставляет доступ БПЛА к единому воздушному пространству.