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    «Платон» собрал 200 миллиардов с грузовиков. Минтранс РФ присматривается к беспилотникам

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    200 миллиардов рублей привлекли в дорожный фонд благодаря системе «Платон», заявил 21 июня глава Минтранса РФ Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Цифры, озвученные Савельевым, приводит «Коммерсантъ».

    Имеется в виду сумма, собранная за всё время работы системы — с 2015 года.

    «Платон» — государственная система взимания платы с грузовиков разрешенной массой более 12 тонн за проезд по дорогам федерального значения.

    «За время работы системы зарегистрировано свыше 1,7 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн и более 200 млрд руб. перечислено в дорожный фонд», — сказал Савельев (цитата по ТАСС).

    «Фонтанка» писала, с 1 февраля 2023 года стоимость проезда по федеральным дорогам России тяжелых грузовиков выросла на 30 копеек за километр и составила 2,84 рубля за километр. Тариф индексируют раз в год. К январю 2023 года сумма собранных «Платоном» средств была меньше почти на миллиард рублей.

    Как передаёт «Ъ», глава Минтранса сегодня также рассказал, что его ведомство разработало две цифровые платформы. Первая — для учета данных воздушных беспилотников (максимальной взлетной массой от 150 г до 30 кг), вторая предоставляет доступ БПЛА к единому воздушному пространству.

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