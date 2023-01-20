Индексация «Платона»: с февраля проезд грузовиков по федеральным трассам подорожает

Росавтодор проиндексирует размер платы по системе «Платон». С 1 февраля стоимость проезда по федеральным дорогам тяжелых грузовиков вырастет на 30 копеек за километр.
После индексации размер платы в системе «Платон» составит 2,84 рубля за километр пробега, сообщает 20 января пресс-служба Росавтодора. Сейчас она равна 2,54 рубля за километр. Размер платы индексируют ежегодно. Его рассчитывают в период с 10 по 20 января с учетом данных Росстата об индексе потребительских цен за предыдущий год. За 2022 год он вырос на 11,94%, и индексация оказалась меньше, чем прогнозировали в июле, на 14 копеек.
«Платон» — государственная система взимания платы с грузовиков разрешенной массой более 12 тонн за проезд по дорогам федерального значения. На сегодняшний день, по данным Росавтодора, в ней зарегистрированы более 763 тысяч грузоперевозчиков и более 1 миллиона 729 тысяч машин, причем четверть грузовиков принадлежит иностранным логистическим компаниям. За счет «Платона» в Федеральный дорожный фонд поступило более 199 миллиардов рублей.