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    Путин наградил Собянина орденом

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    Президент РФ Владимир Путин наградил московского мэра Сергея Собянина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ главы государства появился в среду, 21 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

    Собянина наградили, как сказано в документе, «за большой вклад в социально-экономические развитие Москвы». Он возглавляет столицу с 2010 года. Две недели назад московское отделение «Единой России» предложило кандидатуру Собянина еще на один срок.

    Сегодня градоначальник Москвы Сергей Собянин отмечает 65-летие.

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