В Петербурге вынесли приговор мужчине, который собрал порноархив со своими детьми

На 15 лет в колонию строгого режима под присмотр врача-психиатра отправил Красносельский райсуд Александра Шитикова, обвинявшегося в сексуальном насилии над детьми и распространении порнографии с их участием.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 июня, процесс проходил в закрытом режиме.



По данным «Фонтанки», мужчину обвиняли в насилии над собственными детьми, а также в изготовлении порнографии. Затем он продавал фото и видео детей другим пользователям с помощью интернета.

Помимо срока, мужчина должен будет выплатить каждому из пострадавших детей по 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

