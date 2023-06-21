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    В Петербурге вынесли приговор мужчине, который собрал порноархив со своими детьми

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    На 15 лет в колонию строгого режима под присмотр врача-психиатра отправил Красносельский райсуд Александра Шитикова, обвинявшегося в сексуальном насилии над детьми и распространении порнографии с их участием.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 июня, процесс проходил в закрытом режиме.

    По данным «Фонтанки», мужчину обвиняли в насилии над собственными детьми, а также в изготовлении порнографии. Затем он продавал фото и видео детей другим пользователям с помощью интернета.

    Помимо срока, мужчина должен будет выплатить каждому из пострадавших детей по 1,5 млн рублей в счет возмещения морального вреда.

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