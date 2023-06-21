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    Кремль не видит оснований для продления зерновой сделки

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    19 комментариев

    Оснований для того, чтобы РФ могла продлить действие зерновой сделки, на данный момент нет, поскольку страны Запада не могут обеспечить исполнение российской части соглашения. Об этом 21 июня во время ежедневной конференц-связи заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Предпосылок нет, потому что она [зерновая сделка] не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

    Представители ООН констатировали невозможность оказать влияние на страны Запада, чтобы выполнить российскую часть договоренностей, подчеркнул Песков.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки. По словам президента, Россию в случае с зерновой сделкой в «очередной раз обманули», а для российского экспорта не сделано ничего.

    22 июня 2022 года представители России, Турции, Украины и ООН подписали документ, который предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является основной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, который позволяет России экспортировать удобрения. Среди главных задач меморандума — подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставки техники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Несмотря на договоренность, аммиакопровод был разрушен 5 июня 2023 года. По данным Минобороны РФ, к подрыву причастна украинская диверсионно-разведывательная группа.

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    Зерновая сделка
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    Комментарии 19

    Гость21 Июн 2023 в 14:47
    дайте крему перескоп!
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