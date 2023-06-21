Кремль не видит оснований для продления зерновой сделки

Оснований для того, чтобы РФ могла продлить действие зерновой сделки, на данный момент нет, поскольку страны Запада не могут обеспечить исполнение российской части соглашения. Об этом 21 июня во время ежедневной конференц-связи заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Предпосылок нет, потому что она [зерновая сделка] не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).



Представители ООН констатировали невозможность оказать влияние на страны Запада, чтобы выполнить российскую часть договоренностей, подчеркнул Песков.

