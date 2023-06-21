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    Жителя Хабаровского края заподозрили в госизмене — переводе криптовалюты на закупку дронов для ВСУ

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    Жителя Хабаровского края задержали по делу о госизмене. Его подозревают в переводе криптовалюты в пользу Вооруженных сил Украины, сообщает 21 июня РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

    Якобы мужчина переводил средства на счет иностранного фонда через третьих лиц, живущих на Украине. Криптовалюта, по данным ФСБ, шла на покупку беспилотников, тепловизоров, боеприпасов и медицинских средств для ВСУ.

    Возбуждено дело о госизмене. Фигурант — 55-летний уроженец украинской Винницы — арестован и помещен в СИЗО «Лефортово» в Москве.

    Несколько дней назад двоих бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса арестовали по подозрению в госизмене и подготовке диверсий на железной дороге. По данным ФСБ, они действовали в интересах Минобороны Украины.

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