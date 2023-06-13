ФСБ: Бывших работников российского ОПК задержали по подозрению в передаче Украине военной документации

Двое бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса арестованы по подозрению в государственной измене и подготовке диверсий на железной дороге. Об этом 13 июня сообщает центр общественных связей Федеральной службы безопасности.



Как утверждает ФСБ, граждане России действовали в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным следствия, подозреваемые передавали иностранной разведке техническую документацию и образцы изделий военного назначения, применяемых при создании вооружения для ВКС РФ. Также предполагается, что в Курской и Белгородской областях они готовились совершить подрывы железнодорожных путей, по которым снабжаются российские вооруженные силы.

