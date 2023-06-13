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    ФСБ: Бывших работников российского ОПК задержали по подозрению в передаче Украине военной документации

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    Двое бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса арестованы по подозрению в государственной измене и подготовке диверсий на железной дороге. Об этом 13 июня сообщает центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

    Как утверждает ФСБ, граждане России действовали в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По данным следствия, подозреваемые передавали иностранной разведке техническую документацию и образцы изделий военного назначения, применяемых при создании вооружения для ВКС РФ. Также предполагается, что в Курской и Белгородской областях они готовились совершить подрывы железнодорожных путей, по которым снабжаются российские вооруженные силы.

    Во время обысков изъяли пластичное взрывчатое вещество массой более 4 килограммов, четыре взрывателя, конструкторскую документацию и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов США.

    Возбуждено уголовное дело по ст. 275 (о государственной измене), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (о приготовлении к диверсии). Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания, добавили в ФСБ.

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    Комментарии 1

    Гость13 Июн 2023 в 13:07
    фе себе. прикольна!
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